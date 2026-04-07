Cea mai veche fabrică BMW devine prima „iFACTORY” din lume, unde AI, roboți și gemeni digitali construiesc exclusiv mașini electrice

5 minute de citit Publicat la 23:30 07 Apr 2026 Modificat la 23:30 07 Apr 2026

Cea mai veche fabrica BMW din lume, cea din Munchen, a devenit iFactory super-tehnologizată și produce numai mașini electrice. Sursa foto: BMW Group

Gigantul auto BMW își transformă cea mai veche fabrică a sa din lume într-un hub high-tech care va produce doar mașini complet electrice până la sfârșitul acestui an.

Uzina de asamblare din München, Bavaria, Germania, în vârstă de 104 ani, va deveni primul site BMW existent care va produce exclusiv vehicule electrice până în 2027, potrivit Interesting Engineering.

Facilitatea este în prezent supusă unei modernizări masive de 650 milioane EUR pentru a susține producția și lansarea sedanului complet electric BMW i3, al doilea model din gama Neue Klasse, începând cu august 2026.

„Am făcut pregătiri riguroase,” a declarat Milan Nedeljković, membru al Consiliului de Administrație BMW AG, responsabil cu producția. „Prin BMW iFACTORY am elaborat un cadru strategic și consecvent pentru producția noastră.”

Uzina din München devine electrică

Modernizarea va transforma site-ul dintr-o facilitate de producție pentru motoare cu ardere internă într-una complet electrică. „Am pregătit terenul pentru noile lansări din toate uzinele noastre și am investit masiv în tehnologii, digitalizare și inteligență artificială,” a continuat Nedeljković.

BMW a declarat că a reproiectat întregul sistem de producție sub strategia iFACTORY. Peter Weber, șeful BMW Group Plant München, a dezvăluit că firma a redus considerabil costurile de producție în ultimii ani.

Strategia iFACTORY se concentrează pe eficiență, sustenabilitate și digitalizare. În hala de prese, oțelul și aluminiul sunt transformate zilnic în zeci de mii de componente folosind linii de presare extrem de automatizate.

Noua hală de caroserie pentru gama Neue Klasse folosește 800 de roboți industriali și funcționează cu un grad de automatizare de aproximativ 98%. În hala de vopsire, sistemele bazate pe AI și camerele inspectează suprafețele și detectează chiar și cele mai mici defecte de producție.

În timpul asamblării, fiecare BMW i3 transmite digital date în timp real despre până la 20.000 de caracteristici către sistemul de producție. În același timp, departamentul de logistică al uzinei poate muta aproximativ 2,5 milioane de piese pe zi. În viitor, aproximativ 70% dintre acestea vor fi livrate direct la stațiile de asamblare.

Uzina a continuat să producă până la 1.000 de vehicule pe zi în timpul lucrărilor

Potrivit BMW, transformarea uzinei va crește considerabil nivelul de automatizare în logistică. În viitor, roboții și sistemele de transport fără șofer vor gestiona aproximativ 60% din sarcinile de aprovizionare.

În ciuda modernizării masive, uzina a continuat să producă până la 1.000 de vehicule pe zi în timpul lucrărilor, ceea ce subliniază complexitatea tranziției.

Constructorul auto se așteaptă ca schimbările să genereze câștiguri semnificative de eficiență. „Odată cu începutul producției BMW i3, vom reduce costurile totale de producție ale uzinei din München cu încă 10%, aducându-le sub nivelul generației actuale de vehicule,” a declarat Weber într-un comunicat de presă.

Mai mult, arhitectura Neue Klasse contribuie de asemenea la aceste economii, fiind proiectată special pentru a eficientiza producția de vehicule electrice. Tranziția se extinde dincolo de München, deoarece bateriile de înaltă tensiune pentru noile vehicule vor fi furnizate de la o facilitate bavareză apropiată, în Irlbach-Straßkirchen.

Unitățile de propulsie electrică sunt produse la uzina BMW din Steyr, Austria.

„Cu controale de calitate integrate fără cusur, gemeni digitali și utilizarea sistematică a inteligenței artificiale, BMW Group stabilește noi standarde în producția de baterii,” a încheiat BMW.

Înmatriculările de automobile electrice au crescut puternic în Germania, în martie 2026

Înmatriculările de automobile electrice în Germania au crescut cu 66,2% în ritm anual, în luna martie, pe fondul exploziei preţurilor carburanţilor la pompă, a anunţat marţi Autoritatea Federală de Transport Rutier din Germania (KBA), transmite DPA, potrivit Agerpres.

Potrivit datelor KBA, aproximativ 71.000 de automobile electrice au fost înmatriculate luna trecută în Germania, în creştere faţă de 43.000 de unităţi, în luna februarie. Acest gen de automobile au reprezentat 24% din totalul înmatriculărilor în luna martie, în creştere faţă de 22%, în februarie, şi 16,8%, în luna martie a anului trecut.

De asemenea, 117.846 de automobile noi înmatriculate luna trecută în Germania au fost echipate cu o propulsie hibridă, reprezentând o cotă de piaţă de 40,1% (+16,2%), dintre care 29.996 de unităţi au fost automobile hibride plug-in.

Maşinile pe benzină au reprezentat 22,8% din totalul înmatriculărilor (66.959 de autoturisme), o scădere de 4,9% faţă de aceeaşi lună a anului trecut. Maşinile cu motor diesel au scăzut, totodată, cu 37.664 de înmatriculări noi (-0,6%), reprezentând o cotă de piaţă de 12,8%.

În total, în luna martie 2026, în Germania au fost înmatriculate 294.161 de autoturisme noi, în creştere cu 16% faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Aceasta a dus la o creştere totală a înmatriculărilor de 5,2% pentru primul trimestru.

Creşterea semnificativă a înmatriculărilor de automobile electrice a venit în contextul în care preţul petrolului a crescut vertiginos în ultimele săptămâni, din cauza războiului din Iran, ceea ce a dus la creşterea facturilor pentru şoferi.

Firma de consultanţă EY a estimat că noile subvenţii de stat de până la 6.000 de euro pentru fiecare maşină au avut un efect asupra înmatriculărilor de vehicule electrice, care au înregistrat cea mai mare cifră după cele 87.000 de unităţi înregistrate în august 2023.

Analistul EY, Constantin Gall, preconizează o posibilă cotă de piaţă de 25% pentru vehiculele electrice la nivelul întregului an, în condiţiile în care, în primul trimestru, cota de piaţă a fost de 22,8%.

„Marea majoritate a cumpărătorilor de maşini noi încă aleg un motor cu ardere internă şi nimic nu se va schimba aici, deocamdată, în pofida preţurilor ridicate la combustibil, în pofida miliardelor de subvenţii de stat şi în pofida noilor modele electrice cu autonomie şi timpi de încărcare îmbunătăţiţi”, a spus Gall.

Preţul litrului de motorină a atins luni, la prânz, un nou maxim istoric în Germania, când motorina a ajuns la 2,487 euro/litru, iar cel al benzinei E 10 la 2,235 euro/litru, conform Automobil Clubului german (ADAC).