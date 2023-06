CEO Ford: "Mişcare importantă în industria auto în primul trimestru din 2023"

China a devenit exportatorul numărul unu de vehicule la nivel global, poziție deținută "întotdeauna de nemți și japonezi".

"În primul trimestru al acestui an, nimeni nu a văzut, dar am observat că ceva foarte important s-a întâmplat în industria noastră, auto, unde China a devenit exportatorul numărul unu de vehicule la nivel global.

Întotdeauna au fost germanii și japonezii", a transmis CEO-ul de la Ford, James Farley, miercuri, într-un mesaj postat pe Twitter.

El a spus că unele companii precum SAIC, Geely, BYD sunt printre câștigători dintre producătorii auto chinezi.

Ford CEO: "In the first quarter of this year, no one noticed, but we noticed that something monumental happened in our industry where China became the number one exporter of vehicles globally. It had always been the Germans and the Japanese" $F pic.twitter.com/PaeV6bNbLF