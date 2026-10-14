Citroën readuce la viață legendarul 2CV. Cum arată noua mașina electrică de oraș inspirată de un model care a făcut istorie

4 minute de citit Publicat la 13:25 14 Oct 2026 Modificat la 13:25 14 Oct 2026

Noua mașină electrică Citroen 2CV. Sursa foto: Hepta

Producătorul francez de automobile Citroën a readus în prim-plan marca 2CV, în încercarea de a stimula vânzările de mașini electrice pe o piață dificilă. Noul model, prezentat la Salonul Auto de la Paris 2026, este o mașină de oraș de mici dimensiuni, cu un design retro care amintește de unul dintre cele mai cunoscute modele din istoria companiei, potrivit BBC.

Fiind un „automobil-concept”, menit să arate direcția în care se îndreaptă Citroën, acesta nu este încă pregătit pentru vânzare. Planul este însă ca o versiune de serie să ajungă în showroomuri până în 2028.

În fața concurenței tot mai puternice din partea producătorilor chinezi, Citroën și alte mărci europene își valorifică moștenirea istorică pentru a vinde automobile moderne.

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Preferata fermierilor

Directorul general al Citroën, Xavier Chardon, a descris noua mașină drept „un răspuns modern, ingenios și revigorant la provocările mobilității de mâine”.

Modelul original Citroën 2CV a fost lansat în 1948, într-o perioadă în care Europa își revenea după devastările provocate de cel de-Al Doilea Război Mondial. Mașina a fost concepută ca un mijloc de transport ieftin și rezistent, destinat fermierilor francezi și locuitorilor din mediul rural.

Automobilul avea aripi înalte, evazate, și o suspensie moale, care îi permiteau să traverseze câmpuri arate sau drumuri accidentate. Potrivit unei povești devenite legendare, putea face toate acestea fără să spargă nici măcar o tavă cu ouă de rață.

Plafonul înalt le permitea șoferilor să poarte pălărie la volan. Mașina era ușor de condus și simplu de reparat.

Modelul s-a bucurat de un succes atât de mare, încât a rămas în producție timp de peste 40 de ani. În timp, a trecut de la statutul de instrument utilitar pentru mediul rural la cel de automobil de cult, devenind și unul dintre modelele preferate ale hipioților și ale adepților contraculturii.

Cât costă noul Citroen 2CV electric

Acum, Citroën vrea să valorifice această moștenire pentru a vinde o mașină electrică de oraș, de mici dimensiuni, al cărei preț estimat este de aproximativ 15.400 de euro.

Aspectul noului 2CV s-ar putea modifica pe măsură ce Citroën își dezvoltă designul. În forma actuală, însă, mașina păstrează numeroase elemente stilistice ale celebrului său predecesor.

Aripile înalte și evazate, plafonul înalt și curbat, precum și farurile asemănătoare unor ochi amintesc de modelul original „deux chevaux”, adică „doi cai”.

Folosind amintirile asociate unui automobil vechi pentru a vinde unul nou, Citroën urmează o strategie deja bine cunoscută în industria auto.

Volkswagen a readus în mod notoriu pe piață modelul Beetle la sfârșitul anilor 1990, însă succesul a fost limitat.

Modelele Mini de la BMW au păstrat întotdeauna elemente de design menite să evoce versiunea originală, profund britanică. Fiat comercializează de aproximativ două decenii modelul Fiat 500 cu design retro.

Nostalgia retro

Tendința nostalgiei retro s-a accelerat însă în ultima perioadă, pe măsură ce producătorii auto au căutat modalități de a-i convinge pe consumatorii sceptici să cumpere mașini electrice.

Renault, rivalul francez al Citroën, a fost unul dintre principalii promotori ai acestei strategii. Totul a început cu Renault 5 E-Tech, al cărui design reia vizual formele angulare distinctive ale modelului original Renault 5, cândva o prezență obișnuită pe străzile Franței. Ulterior, compania a readus în prim-plan și mărcile Renault 4 și Twingo.

Volkswagen are modelul distinctiv ID. Buzz, un monovolum care evocă legendarul T2 Transporter, în timp ce Ford lucrează la un nou automobil electric despre care se estimează pe scară largă că va purta numele Fiesta.

Rachel Burgess, redactor-șef adjunct al revistei Autocar, consideră că strategia are foarte mult sens.

„Este un element de diferențiere excelent față de mărcile auto complet noi”, afirmă ea. „Publicul mai în vârstă și-ar putea aminti modelele originale și ar putea avea sentimente pozitive față de ele, în timp ce publicul mai tânăr ar putea fi atras de componenta retro.”

Producătorii europeni de mașini se confruntă cu o concurență tot mai puternică din partea mărcilor chinezești

Găsirea unor noi modalități de a face automobilele atractive a devenit mai importantă ca niciodată, într-un moment în care producătorii europeni se confruntă cu o concurență tot mai puternică din partea mărcilor chinezești.

„Mulți din industrie consideră că marii producători auto din Europa (...) se confruntă cu o amenințare existențială foarte serioasă din partea producătorilor chinezi agresivi”, afirmă David Leggett, editor specializat în industria auto la GlobalData.

În acest mediu de afaceri ostil, moștenirea istorică și nostalgia s-ar putea dovedi arme puternice pentru mărcile consacrate, consideră cercetătorul și autorul specializat în industria auto, dr. Paul Nieuwenhuis.

„Într-o lume în care un val de automobile electrice chinezești competitive și de calitate decentă ajunge în Europa, asocierea designurilor europene cu propria lor istorie, în timp ce sunt utilizate cele mai noi tehnologii de propulsie, reprezintă ceva ce producătorii chinezi nu pot face”, afirmă acesta.

„Producătorii chinezi pot impune noi tendințe în materie de design, dar au o istorie limitată în acest domeniu.”

Leggett consideră însă că Citroën va avea nevoie de mai mult decât o doză puternică de nostalgie pentru a transforma noua mașină într-un model de mare succes comercial.

„Un Citroën 2CV reinterpretat ar trebui să păstreze o legătură evidentă cu strămoșul său, în special în ceea ce privește prețul și simplitatea designului, dar și prin elementele vizuale distinctive. În același timp, trebuie să fie o mașină electrică modernă și credibilă, din perspectiva funcționalității și a dotărilor, și să aibă un public larg.”, afirmă el.