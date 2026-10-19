Dacia pregăteşte noua generaţie Jogger. Va avea şi o versiune 100% electrică. "Este un model atipic Dacia"

Dacia pregăteşte noua generaţie Jogger. Sursa foto: Dacia.ro

Dacia pregătește o nouă generație a modelului Jogger, cu șapte locuri, care va însoți viitoarea generație a modelului Sandero, programată pentru 2028. Se reia astfel o rețetă de succes, care, în viitor, va include, în premieră, și o opțiune de motorizare electrică, notează britanicii de la Autoexpress.

Într-o discuție purtată la cadrul Salonului Auto de la Paris de anul acesta, directorul de design al Dacia, David Durand, a confirmat pentru sursa amintită că un nou Jogger face parte integrantă din ofensiva de produse a companiei, pe măsură ce marca intră într-o nouă etapă de lansări de modele.

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„Aceasta reprezintă o parte importantă a muncii noastre în acest moment strategic de redefinire a viitoarei game Dacia. Analizăm cum ar trebui să evolueze marca și reevaluăm domeniile în care suntem, sau nu, prezenți”, a declarat Durand.

„Jogger este un model tipic Dacia, în sensul că nu avem concurenți. Nu există mărci europene sau chinezești care să ne devanseze, Nu există pe piață un alt vehicul veritabil cu șapte locuri la acest preț sau la această greutate. Diferența este de aproximativ 10.000 de euro în cazul unui model cu șapte locuri și de 300 kg în ceea ce privește greutatea, un aspect deosebit de important în ziua de azi.”

Dacia reușește, de regulă, să ofere maşini la un preț scăzut datorită unei abordări prudente în fundamentarea planului de afaceri pentru fiecare model, valorificând resursele și tehnologiile existente în cadrul Grupului Renault, alături de un control riguros al costurilor. Dacia reușește să mențină prețul modelului Jogger sub cel al concurenței, o strategie care va continua și în cazul noii generații a acestui model.

Ce ar schimba şefii Dacia la Jogger

Totuși, având în vedere că modelul actual este atât de distinctiv pe piață, jurnaliştii au întrebat dacă succesul ar oferi mărcii Dacia libertatea de a introduce modificări mai profunde în ceea ce privește designul și configurația generală, odată cu dezvoltarea noii generații.

Durand a răspuns: „Dacă ar fi să o iau de la zero, cu o foaie albă în față, cu siguranță aș încerca să mut parbrizul mai în față, deoarece acest lucru ajută la evidențierea spațiului generos din interior. Dar gândiți-vă la avantajul de a împărți partea frontală cu modelul Sandero. Economisim sume importante; putem asambla mașinile pe aceeași linie de producție, iar utilizarea atâtor elemente comune cu Sandero aduce un avantaj semnificativ în ceea ce privește costurile.”

Începând de la stâlpul B spre spate, caroseria extinsă a modelului Jogger permite integrarea a încă două rânduri de scaune și a unui portbagaj încăpător, totul într-o parte posterioară al cărei design se situează undeva între un monovolum (MPV) și un break.

Cu toate acestea, configurația tehnică a modelului Jogger va fi semnificativ diferită în viitor, întrucât Dacia pregătește o arhitectură mai flexibilă, capabilă să găzduiască diverse tipuri de sisteme de propulsie pentru următoarea generație Sandero – și, implicit, pentru Jogger.

Un element esențial în acest sens este platforma CMF-B a grupului Renault, care oferă suficientă flexibilitate pentru a susține atât motoare cu ardere internă, cât și sisteme de propulsie complet electrice. În cazul viitorului Jogger, ne putem aștepta la disponibilitatea unor variante hibride și complet electrice (pe piața din Marea Britanie), în timp ce, pe alte piețe, va fi oferită și opțiunea alimentării cu gaz natural comprimat (GNC).

Sistemul de propulsie hibrid va fi cel cunoscut de la modelul actual, oferind o putere de 155 CP dintr-un motor turbo de 1,2 litri, cuplat cu un mic motor electric și un set de baterii. Pentru generația actuală, Dacia indică un consum combinat de aproximativ 60 mpg (aprox. 3,9 l/100 km), iar nu există niciun motiv să credem că următoarea generație nu va obține rezultate și mai bune, chiar dacă va trebui compensată o ușoară creștere a greutății.

Model complet electric

În ceea ce privește modelul complet electric, capacitatea bateriei va fi, cel mai probabil, determinată de constrângerile de spațiu impuse de platforma CMF-B. În prezent, cea mai mare baterie disponibilă pe un vehicul construit pe această platformă se regăsește la modelele Renault 4 și 5. Acestea dispun de o capacitate de 52 kWh, suficientă pentru o autonomie de aproximativ 250 de mile (aprox. 400 km).

Totuși, Renault își actualizează constant tehnologia sistemelor de propulsie electrică, astfel încât este posibilă introducerea unei baterii mai performante, care să optimizeze atât spațiul, cât și costurile, mai ales pentru a menține modelul R5 competitiv în fața noilor săi rivali redutabili.

Jogger, însă, nu va avea astfel de rivali. În schimb, va continua să ofere clienților o mașină de familie versatilă, flexibilă și practică, la un cost foarte redus. Katrin Adt, CEO-ul Dacia, a explicat clar: „Analizăm întotdeauna lucrurile din perspectiva nevoilor clienților și observăm că avem o ofertă foarte specifică, susținută de o bază de clienți fideli. Așadar, modelul ocupă o poziție bine definită, iar noi discutăm permanent despre cum să dezvoltăm acest aspect în continuare.”

Odată cu introducerea unei opțiuni de propulsie complet electrică, care ar trebui să reducă diferența de preț dintre vehiculele cu motor cu ardere internă și cele electrice, viitorul model Jogger de la Dacia devine mai relevant ca niciodată.

În acest moment, Dacia Jogger, în versiunea de bază, costă 19.000 de euro şi ajunge până la 28.500 de euro, pentru versiunea hibridă.