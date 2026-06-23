Peste două treimi din mașinile noi din Europa sunt electrificate: Un nou producător chinez și-a crescut vânzările cu peste 465%

Vehiculele electrificate au dominat dinamica pieței. FOTO: Hepta

Cererea pentru automobile electrificate a continuat să susțină creșterea pieței auto europene în luna mai, compensând declinul accentuat al vânzărilor de mașini pe benzină și motorină. De asemenea, acest trend a permis mărcilor chineze să își extindă prezența, arată datele publicate marți de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), citate de Reuters.

Numărul total al înmatriculărilor de autoturisme, un indicator al vânzărilor, în Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (EFTA) a crescut cu 3,6%, până la 1.152.523 de vehicule în luna mai. În primele cinci luni ale anului, înmatriculările au fost cu 4,5% mai mari comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Vehiculele electrificate au dominat dinamica pieței. Înmatriculările de automobile complet electrice (BEV), hibride plug-in (PHEV) și hibride au crescut cu 39,1%, 13,2% și, respectiv, 8,2%, acestea reprezentând împreună peste două treimi din totalul vehiculelor noi înmatriculate în luna mai.

„Piața a continuat să beneficieze de o cerere robustă din partea consumatorilor pentru o gamă variată de tehnologii electrificate pe principalele piețe europene, susținută de noi facilități fiscale și scheme de stimulare revizuite”, a transmis asociația într-un comunicat.

În schimb, cererea pentru motoarele tradiționale cu combustie internă a slăbit semnificativ, vânzările de automobile pe benzină și motorină scăzând cu aproximativ 19% în ambele cazuri.

Constructorii auto europeni tradiționali au pierdut teren în contextul tranziției către electrificare. Înmatriculările pentru Renault, Stellantis și Volkswagen au scăzut cu procente cuprinse între 1% și 3%, pe fondul intensificării concurenței.

Prin comparație, producătorii auto chinezi au înregistrat creșteri spectaculoase. Vânzările Leapmotor au explodat cu 465,1% în luna mai, în timp ce Chery și BYD au consemnat avansuri de 244,1% și, respectiv, 136,6%. Dintre ceilalți producători, Geely și SAIC au raportat creșteri de 12,6% și 13,9%.

Tesla și-a continuat revenirea pentru a patra lună consecutivă, numărul înmatriculărilor crescând cu 107,9%, până la 28.610 unități, ceea ce marchează o redresare puternică după mai bine de un an de scăderi.