Şoferii care cumpără maşini rulate în România se expun la unele dintre cele mai mari riscuri din Europa. Câte au istoric de daune

Accident două maşini. foto: despagubiri-rca.ro

România ocupă locul 20 din 23 de pieţe europene analizate în Indexul de transparenţă 2026, care clasifică pieţele de maşini rulate din Europa în funcţie de riscurile la care se expun cumpărătorii, deşi a urcat două poziţii faţă de anul trecut, potrivit unei analize realizate de compania carVertical, specializată în date auto, notează Agerpres.

Peste jumătate dintre maşinile rulate verificate în România aveau daune înregistrate în istoric, iar ponderea vehiculelor cu kilometraj modificat a crescut, chiar dacă numărul mediu de kilometri daţi înapoi a scăzut.

"În România, numărul mediu de kilometri cu care a fost dat înapoi odometrul a scăzut anul acesta la 85.779 km, cu 9,8 % mai puţin faţă de cei 95.122 km de anul trecut. În acelaşi timp, tot mai multe vehicule au odometrul modificat. Ponderea acestora a crescut de la 7,5 % la 8,3 %, deşi numărul de kilometri daţi înapoi a scăzut, în medie", se arată în comunicat.

Potrivit studiului, 58,5% dintre maşinile verificate în România în perioada analizată aveau daune înregistrate în istoric, comparativ cu 58,2% în anul precedent. Valoarea medie a daunelor a rămas relativ constantă, la 3.291 de euro.

"Şoferii încă nu au suficiente informaţii despre cât îi poate costa, în realitate, frauda care implică odometrul. Kilometrajul dat înapoi induce cumpărătorul în eroare şi măreşte direct preţul plătit pentru o maşină care valorează mai puţin decât sugerează anunţul. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul daunelor. Ponderea vehiculelor avariate şi amploarea daunelor indică nivelul real de siguranţă al unei maşini. Accesul la aceste date ţine atât de costuri, cât şi de siguranţa fizică a celor care conduc zilnic aceste maşini", a declarat Ramunas Pletkus, expert în date la carVertical, în comunicatul citat.

În ceea ce priveşte maşinile aduse din străinătate, acestea au reprezentat 59,6% dintre vehiculele verificate în România în 2026, faţă de 60,7% în anul precedent, însă proporţia rămâne una dintre cele mai ridicate din Europa.

Totodată, vârsta medie a maşinilor verificate a crescut de la 10,2 ani la 10,3 ani.

Marea Britanie, cea mai sigură piaţă pentru maşinile rulate

Potrivit analizei, Marea Britanie îşi păstrează prima poziţie în indexul de anul acesta: doar 2,4 % dintre maşinile verificate provin din străinătate, iar 4 % au odometrul alterat. Germania ocupă locul 2, iar Elveţia locul 3. Clasamentul primelor 5 pieţe este completat de Finlanda, pe locul 4, şi Franţa, pe locul 5.

"Ţările aflate în fruntea clasamentului au câteva caracteristici comune: depind mai puţin de importuri, au economii mai puternice, iar instituţiile lor facilitează accesul cumpărătorilor la date despre vehicule. Această combinaţie le menţine în primele poziţii an de an", afirmă Pletkus.

Studiul arată că pieţele din Europa de Est rămân cele mai riscante. România se află în ultima treime a clasamentului alături de Ungaria şi Serbia, în timp ce Ucraina, Bulgaria şi Letonia ocupă ultimele trei poziţii.

Potrivit carVertical, pieţele din Europa de Est sunt afectate de dependenţa ridicată de importuri şi de proporţia mare a vehiculelor cu kilometraj modificat sau cu daune înregistrate în istoric.

Una dintre principalele probleme este accesul limitat la informaţiile despre maşinile importate. Datele despre istoricul vehiculelor rămân adesea în registre naţionale sau private şi nu sunt disponibile cumpărătorilor din ţările în care acestea ajung ulterior.

"Schimbul de date între ţări rămâne una dintre cele mai mari probleme ale acestor pieţe. Şoferii din Europa de Est nu pot accesa adesea informaţii de bază despre maşinile importate din Germania, Belgia, Italia sau alte ţări vest-europene, deoarece datele rămân în registre naţionale sau private şi nu însoţesc vehiculul peste graniţă. Cele mai afectate sunt ţările care depind în mare măsură de exporturile de maşini, iar Indexul de transparenţă arată clar că preţul îl plătesc cumpărătorii din Europa de Est", a adăugat expertul carVertical.

Indexul de transparenţă realizat de carVertical analizează rapoartele de istoric ale vehiculelor cumpărate de clienţii companiei în perioada septembrie 2025 - august 2026. Clasamentul se bazează pe şase indicatori: ponderea maşinilor cu odometrul modificat, numărul mediu de kilometri daţi înapoi, procentul vehiculelor avariate, valoarea medie a daunelor, ponderea maşinilor rulate importate şi vârsta medie a vehiculelor verificate.