Ce soldă au rezerviștii voluntari și când mai recrutează Armata Română

2 minute de citit Publicat la 23:30 03 Noi 2025 Modificat la 23:30 03 Noi 2025

Armata Română încearcă să atragă tot mai mulți cetățeni dispuși să devină rezerviști voluntari. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

În contextul geopolitic actual și al nevoii de consolidare a rezervei operative, Armata Română încearcă să atragă tot mai mulți cetățeni dispuși să devină rezerviști voluntari. MApN a actualizat nivelurile de plată și beneficiile pentru a face acest sistem mai atractiv.

Solda rezerviștilor voluntari ai Armatei Române

Potrivit celor mai recente date publicate de Ministerul Apărării Naționale și confirmate de mai multe surse oficiale și media, solda rezerviștilor voluntari a fost majorată în 2025 pentru a reflecta mai bine responsabilitățile și timpul dedicat instruirii militare.

În noiembrie 2025, situația este următoarea:

Rezerviștii voluntari care nu sunt chemați la unitate primesc o indemnizație lunară fixă de aproximativ 1.200 lei net, echivalentă cu 30% din solda de funcție aferentă postului ocupat, plus solda gradului deținut.

Cei convocați la instruire sau misiune primesc solda integrală corespunzătoare gradului și funcției ocupate (sumele pot ajunge la 3.000–4.000 lei lunar, în funcție de grad și specializare).

Rezerviștii beneficiază și de drepturi suplimentare: echipament gratuit, hrană pe timpul instruirii, asigurare medicală, indemnizație de instalare la primul contract și vechime recunoscută la pensie.

Pentru tinerii care optează pentru stagii de pregătire militară voluntară (4 luni), MApN oferă un bonus net de 12.285 lei la finalul stagiului (echivalent cu trei salarii medii brute).

În funcție de grad și vechime, veniturile pot varia semnificativ. De exemplu, un soldat sau gradat voluntar poate primi în total între 1.200 și 3.000 lei/lună, în timp ce un ofițer rezervist voluntar convocat în activitate poate depăși 5.000 lei/lună.

Prin aceste măsuri, MApN urmărește să facă atractivă cariera de rezervist voluntar, astfel încât România să dispună de o rezervă operațională bine pregătită și motivată.

Când se fac recrutări și în ce constau

În 2025, Ministerul Apărării Naționale a desfășurat mai multe campanii de recrutare pentru rezerviști voluntari, ultima fiind în toamna acestui an, cu peste 870 de locuri disponibile la nivel național. Următoarea campanie este estimată pentru primăvara anului 2026, potrivit planificării interne a MApN.

Cum decurge procesul de recrutare

Procesul de înscriere pentru rezerviști voluntari este simplificat față de anii anteriori și se desfășoară prin centrele militare județene sau de sector. Pașii principali sunt:

Depunerea cererii de înscriere la centrul militar de care aparții (însoțită de actul de identitate, cazier judiciar, certificat de naștere și acte de studii). Evaluare medicală, psihologică și fizică, pentru a confirma aptitudinile necesare serviciului militar. Selecția finală, în funcție de rezultatele testelor și de posturile disponibile pe categorii: soldați/gradați, subofițeri, maiștri militari și ofițeri. Semnarea contractului de rezervist voluntar, de regulă pe o perioadă de 3 ani. Participarea la instruirea inițială, urmată de convocări anuale (de aproximativ 15 zile) pentru menținerea pregătirii.

Condiții generale pentru candidați