Cifre neașteptate! Ce salariu avea Traian Băsescu pe vremea când era președinte și cât încasează astăzi Klaus Iohannis ocupând aceeași funcție

Potrivit declarațiilor de avere publicate în anul 2014, Traian Băsescu primea lunar un salariu aproape modic, de 6.706 lei lunar, foarte mic, dacă-l comparăm cu veniturile președinților din alte state. În mod normal, deminitarii ar trebui să primească bani mai mulți, tocmai pentru a nu fi tentați să-și folosească puterea pentru a obține foloase necuvenite.

Ce salariu are astăzi Klaus Iohannis

Între timp, lucrurile s-au schimbat destul de mult. A fost introdusă legea salarizării unitare, iar începând cu 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe economie a crescut până la 2.230 de lei lunar. Astfel a ajuns și președintele Klaus Iohannis la un venit net de aproape 27.000 lei, bani pe care-i încasează în fiecare lună pentru funcția pe care o deține.

Pe lângă aceasta, mai are și alte avantaje. În anul 2019, șeful statului avea un salariu puțin mai mic, mai exact de 24.960 de lei - echivalentul sumei de aproximativ 5.000 de euro, cu 2.160 de lei mai mult faţă de anul 2018. Așadar, de remarcat că funcția de președinte a început să fie remunerată din ce în ce mai bine de la an la an.