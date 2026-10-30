Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut aproape 500 de miliarde de dolari într-o singură zi. Acțiunile s-au prăbușit

Investitorii sunt îngrijorați de încetinirea creșterii veniturilor motorului de căutare. FOTO: Hepta

Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut aproape 500 de miliarde de dolari din valoarea de piață într-o singură zi, după ce acțiunile sale s-au prăbușit cu 12,6%. Investitorii sunt îngrijorați de încetinirea creșterii veniturilor motorului de căutare, în contextul concurenței tot mai puternice din partea inteligenței artificiale, dar și de costurile uriașe ale investițiilor în infrastructura AI și cloud, potrivit Fortune.

Titlurile de clasa A ale Alphabet au scăzut joi cu 12,6%, până la 283,82 dolari, marcând cea mai slabă zi de tranzacționare de la listarea lor, în 2004. Scăderea a șters aproximativ 482 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră. Anterior, cea mai slabă zi a Alphabet fusese în martie 2020, când acțiunile au scăzut cu 11,6%.

Veniturile Google au crescut cu 12% în al treilea trimestru, până la 63,35 miliarde de dolari. Analiștii se așteptau la o creștere de 15%. Această ratare a estimărilor privind ritmul de creștere contrastează cu avansul de 17% din al doilea trimestru și cel de 19% din primul trimestru. Între timp, veniturile Google Cloud s-au dublat, înregistrând o creștere de 103%, până la 30,71 miliarde de dolari. Însă Alphabet a cheltuit 51,4 miliarde de dolari pentru investiții de capital în trimestru, de peste două ori mai mult decât în urmă cu un an, iar fluxul de numerar liber a fost negativ, de 9,1 miliarde de dolari, potrivit raportului financiar al companiei.

În urmă cu trei luni, analistul Bank of America Justin Post evalua întreaga companie la un raport de aproximativ 22 de ori profitul estimat pentru 2027, nivel pe care îl considera în linie cu mediile istorice. Joi, la prețul de aproximativ 291 de dolari în tranzacțiile de după închiderea ședinței bursiere, acesta evalua compania la aproximativ 19 ori profitul, în timp ce activitatea de bază a motorului de căutare era evaluată la aproximativ 10 ori profitul. El și-a menținut recomandarea de cumpărare, dar a redus prețul-țintă de la 430 la 380 de dolari și a diminuat multiplul pe care este dispus să îl plătească, de la 27 la 24 de ori profitul, invocând „încetinirea creșterii veniturilor din căutare, o activitate cu marje ridicate”.

„Pesimiștii vor susține că acesta este primul trimestru în care inteligența artificială începe să afecteze serios activitatea motorului de căutare”, a declarat Jeffrey Wlodarczak, directorul general al Pivotal Research, potrivit unor informații publicate anterior de Yahoo Finance.

Mai multe căutări, creștere mai lentă

Încetinirea activității motorului de căutare are loc chiar și în condițiile în care Google afirmă că tot mai mulți oameni efectuează căutări. „Ritmul nostru de creștere de la an la an al interogărilor este cel mai ridicat din ultimii cinci ani”, a declarat directorul general Sundar Pichai în timpul teleconferinței privind rezultatele financiare de miercuri.

Bank of America estimează că ritmul de creștere al veniturilor din căutare, excluzând efectele variațiilor valutare, a încetinit cu trei puncte procentuale față de trimestrul precedent, „în pofida accelerării creșterii de la an la an a numărului de interogări”. Analiștii atribuie cea mai mare parte a acestei evoluții unui efect de bază: comparația cu perioada similară a anului trecut a fost cu două puncte procentuale mai dificilă decât în trimestrul precedent. Aceștia au scris că Google a indicat faptul că redirecționarea traficului către AI Overviews, rezumatele generate de inteligența artificială și afișate în partea de sus a rezultatelor căutării, a avut un efect negativ redus în acest trimestru. Ei au adăugat că impactul este „probabil mai mare” pe piețele internaționale, unde abia începe extinderea reclamelor în aceste rezumate.

Răspunsul Google constă în introducerea unui număr mai mare de reclame în interiorul rezumatelor. „Extindem acum afișarea reclamelor de înaltă calitate în AI Overviews și AI Mode către mai mulți utilizatori și pentru mai multe interogări”, a declarat Philipp Schindler, directorul comercial al companiei, în timpul teleconferinței. „Aceasta include extinderea pentru prima dată la nivel global a prezenței noastre în materie de monetizare.”

Rezumatele schimbă modul în care utilizatorii interacționează cu pagina. Un studiu al Pew Research Center, publicat în iulie 2025, a constatat că utilizatorii care vedeau un rezumat generat de inteligența artificială accesau un rezultat tradițional al căutării în aproximativ 8% dintre vizite, comparativ cu 15% atunci când nu apărea niciun rezumat. Studiul a măsurat accesările către site-uri, nu veniturile Google din publicitate.

Costurile investițiilor în cloud

Cea mai mare parte a diferenței dintre evaluarea Alphabet la un raport de 19 ori profitul și cea a activității motorului de căutare la 10 ori profitul provine din valoarea suplimentară atribuită Google Cloud. Marja operațională a acestuia a fost de 36,2% în trimestru, în creștere față de 23,7% cu un an înainte. În evaluarea totală trebuie inclusă și o altă sursă de venituri. Bank of America estimează acum vânzări de 75 de miliarde de dolari în 2027 pentru TPU-urile, cipurile de inteligență artificială dezvoltate de Google, comercializate către clienți externi.

Tot în afacerea de cloud sunt direcționate o mare parte dintre investițiile de capital, iar costurile continuă să crească. Directorul financiar Anat Ashkenazi a declarat în iulie că Alphabet se așteaptă ca investițiile de capital „să crească semnificativ în 2027”. Compania și-a confirmat în această săptămână estimarea privind cheltuielile de capital pentru întregul an și a indicat că acestea ar urma să ajungă la 200 de miliarde de dolari în 2026, înainte de a crește la 300 de miliarde de dolari în 2027.

Rezultatele trimestriale au fost afectate și de o pierdere contabilă punctuală de 8,7 miliarde de dolari, rezultată din reevaluarea la valoarea de piață a participației Alphabet la SpaceX. Potrivit Bank of America, aceasta a redus profitul cu 55 de cenți pe acțiune.

Fondatorii companiei au resimțit și ei pierderile pe hârtie. Larry Page și Sergey Brin au pierdut împreună aproximativ 60 de miliarde de dolari, potrivit estimărilor Forbes.