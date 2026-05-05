„Electrica Verde Protect”, noua ofertă Electrica cu tarif fix, asigurare și intervenții de urgență

2 minute de citit Publicat la 15:26 05 Mai 2026 Modificat la 15:26 05 Mai 2026

Pachetul asigură furnizarea de energie electrică provenită exclusiv din surse regenerabile Foto: Getty Images

Electrica Furnizare introduce „Electrica Verde Protect”, un pachet dedicat clienților casnici, care combină furnizarea de energie electrică din surse regenerabile cu servicii de protecție pentru locuință și intervenții tehnice rapide în situații neprevăzute.

Oferta este disponibilă oricărui consumator casnic care încheie un contract pentru energie verde, la un preț fix de 0,55719 lei/kWh pentru energia activă (fără tariful de transport), plus un abonament zilnic de 0,73 lei. Tarifele sunt garantate până la 31 decembrie 2026, asigurând stabilitate și predictibilitate în facturi.

„Într-un context în care siguranța și confortul de acasă devin tot mai importante, «Electrica Verde Protect» vine ca o soluție completă pentru clienți. Nu oferă doar energie verde, ci și protecție pentru locuință și intervenții rapide în momente neprevăzute. Cu un preț stabil și servicii integrate, acest pachet devine un sprijin real pentru gestionarea situațiilor care pot genera costuri semnificative”, a declarat Dan Ioan Morar, director general adjunct Electrica Furnizare.

Energie verde și responsabilitate față de mediu

Pachetul asigură furnizarea de energie electrică provenită exclusiv din surse regenerabile, contribuind astfel la reducerea impactului asupra mediului și la susținerea unui consum responsabil.

Protecție pentru bunurile din locuință

„Electrica Verde Protect” include și o componentă de asigurare, care acoperă bunurile din locuință în limita a 10.000 lei pe an calendaristic (cu o sub-limită de 5.000 lei). Sunt vizate obiecte precum mobilierul, electrocasnicele, electronicele sau alte bunuri casnice, inclusiv cele casabile.

În cazul producerii unui eveniment asigurat, clienții pot apela la un centru de daune disponibil de luni până vineri, între orele 08:00 și 18:00, pentru soluționarea rapidă a solicitărilor.

Intervenții tehnice de urgență, non-stop

Un avantaj important al pachetului este serviciul de asistență tehnică de urgență, disponibil 24/7. Acesta acoperă defecțiuni la instalațiile electrice, probleme la rețelele de gaze, apă, canalizare sau încălzire, dar și intervenții la acoperișuri ori ferestre.

Serviciul oferă:

acoperire de până la 1.000 lei pentru fiecare intervenție;

număr nelimitat de intervenții pe an;

costuri incluse pentru deplasare, manoperă și materiale consumabile.

Timpul mediu de intervenție este estimat la aproximativ 4 ore, echipele specializate intervenind prompt pentru remedierea problemelor.

Instrumente digitale și suport dedicat

Clienții beneficiază și de soluții digitale moderne, precum aplicația MyElectrica, pentru gestionarea contractului, precum și de suport prin call center dedicat.

Experiență solidă pe piața energiei

Cu o tradiție de peste 120 de ani, Electrica Furnizare S.A., parte a Grupului Electrica, deservește aproximativ 3,2 milioane de locuri de consum. Din 2021, compania s-a extins și pe segmentul proiectelor fotovoltaice, consolidându-și poziția pe piața din România.

Prin acest pachet, „Electrica Verde Protect” se conturează ca o soluție integrată pentru locuințe, reunind energia verde, protecția financiară și suportul tehnic într-o singură ofertă.