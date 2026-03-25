Francezii de la Airbus vor sa producă o parte din componentele noului elicopter H225M la IAR Ghimbav: "România e o ţară strategică"

Producătorul român de elicoptere IAR Brașov și gigantul francez din domeniul aviației Airbus poartă discuții privind cooperarea legată de proiectul elicopterului multirol H225M pentru România, în cadrul programului SAFE (Security Action for Europe).

Furnizori cheie din domeniul aerospaţial şi al apărării din Franţa şi România s-au reunit luna aceasta la un eveniment dedicat de tip "Industry Day" şi sesiune de matchmaking B2B, în Ghimbav, evenimentul servind drept platformă strategică pentru explorarea oportunităţilor de cooperare industrială, potrivit Agerpres.

Airbus a precizat că "Industry Day" s-a concentrat pe facilitarea unui dialog direct între furnizorii de rang 1 (Tier-1) ai modelului Super Puma şi companiile româneşti, pentru a evalua potenţiale transferuri de afaceri, producţia localizată şi suportul pentru mentenanţă pe termen lung a acestui model.

Participanţii s-au implicat în sesiuni B2B punctuale, menite să asigure alinierea tehnică şi să identifice sinergii în domenii specializate, precum aerostructurile, electronica şi componentele de motor.

Extinderea producției în România

Potrivit unui comunicat de presă, evenimentul evidenţiază angajamentul Airbus de a-şi menţine rădăcinile industriale profunde în România. Deşi tranziţia către platforma H225M introduce noi cerinţe tehnice, obiectivul rămâne dezvoltarea unui ecosistem local robust, capabil să susţină viitoarea flotă a Forţelor Armate Române cu o disponibilitate ridicată şi expertiză autohtonă.

"România este o ţară strategică pentru noi. Suntem pregătiţi să ne extindem activitatea aici, creând locuri de muncă în tehnologia de vârf şi un lanţ de aprovizionare solid care să deservească atât România, cât şi piaţa globală. În cazul proiectului H225M, piatra de temelie a angajamentului nostru faţă de România, cooperarea industrială completă va fi implementată în urma unei comenzi de 42 de unităţi", a declarat Georges Durdilly, director general al Airbus Helicopters în România, citat în comunicat.

Colaborarea dintre industriile aerospaţiale română şi franceză datează din anii 1970, iniţiată de licenţierea elicopterelor Alouette 3 şi Puma. Aceste aeronave au stabilit o moştenire naţională pentru România şi au demonstrat precizia tehnică a tehnicienilor români.

"H225M este succesorul natural al acestei moşteniri. Fundaţia noastră industrială este pregătită pentru următoarea generaţie de producţie. Îi invităm pe furnizorii noştri de Super Puma să vadă companiile locale nu doar ca pe simpli vânzători, ci şi ca pe parteneri de rang 1 (Tier 1), capabili să îndeplinească cele mai înalte standarde EASA, pe măsură ce construim punţile necesare pentru viitorul nostru comun", a afirmat, la rândul său, Marian Rasaliu, director general al IAR.