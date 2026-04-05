Wizzair vrea să schimbe strategia. Liber la mesaje în timpul zborului

2 minute de citit Publicat la 12:00 05 Apr 2026 Modificat la 12:00 05 Apr 2026

Un avion WizzAir a aterizat de urgență la Cluj după ce a lovit un stol de păsări FOTO: Hepta

Pe 25 martie 2026, Wizz Air a anunțat că a semnat un acord cu furnizorul de tehnologie la bord Immfly, cu sediul în Barcelona, pentru a implementa un ecosistem digital în cabină, care va include conectivitate, retail la bord și servicii de date operaționale.

Anunțul a fost făcut în aceeași zi în care compania a început să elimine treptat din flotă aeronavele A321ceo, scrie aerotime.aero.

Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de decizii strategice importante luate de compania low-cost europeană în ultimele 12 luni. Printre acestea se numără închiderea bazei din Abu Dhabi, reorientarea către Europa și reducerea comenzii pentru aeronave A321XLR. În trimestrul 4 din 2025, compania a primit și aeronava cu numărul 250 și a lansat un nou produs premium de scaune numit Wizz Class.

În paralel, Wizz Air a obținut permisele necesare pentru a putea zbura în SUA în viitorul apropiat, dacă va apărea oportunitatea, deși nu pare să se grăbească să lanseze zboruri transatlantice.

Ieșirea din Orientul Mijlociu

„Au existat mai multe provocări atunci când am analizat ieșirea din Abu Dhabi”, a declarat noul Chief Commercial Officer (CCO), Ian Malin, pentru publicația AeroTime. „Instabilitatea geopolitică din ultimii ani a făcut ca activitatea noastră să fie foarte volatilă, ceea ce ne-a afectat capacitatea de a opera o companie aeriană fiabilă.”

„Vrem să devenim compania low-cost de încredere a Europei și nu putem face asta dacă suntem nevoiți să anulăm constant zboruri din cauza factorilor externi.”

Pe lângă geopolitică, au contat și alte aspecte, precum performanța motoarelor în condiții dificile și nivelul competiției.

Impactul conflictelor și strategia combustibilului

Conflictul din Orientul Mijlociu afectează companiile aeriene direct și indirect, prin creșterea prețului combustibilului.

Wizz Air este însă relativ bine poziționată, având o prezență puternică pe piețe precum sudul Europei. Compania a mutat capacitatea din Orientul Mijlociu către Spania, Italia și Europa de Est.

Deși este a treia cea mai mare companie aeriană din Europa (peste 250 de aeronave), Wizz Air nu are aceeași notorietate ca rivalii Ryanair și easyJet.

Compania investește în creșterea notorietății, inclusiv prin parteneriate precum cel cu AS Roma.

Wi-Fi și digitalizare la bord

Wizz Air testează, totodată, introducerea internetului la bord și analizează inclusiv soluții de la Starlink. Totuși, compania subliniază că acest serviciu va fi implementat doar dacă nu va crește costurile.

Printre beneficii reprezentantul companiei amintește promovarea și vânzările suplimentare la bord, plăți în timp real dar și comunicarea mai eficientă cu echipajul.

Totodată, se ia în calcul și finanțarea prin reclame sau sponsorizări.

Alte schimbări

Compania anunță și lansarea clasei premium Wizz Class, testarea zborurilor cu conexiuni (în parteneriat cu Dohop), digitalizarea vânzărilor și colaborarea cu agenții online.

Totodată, Wizz Air vrea să devină mai eficientă decât Ryanair la capitolul costuri, odată cu modernizarea flotei și rezolvarea problemelor tehnice.

Compania estimează rezolvarea problemelor flotei până în 2027 și trecerea completă la aeronave moderne până în 2028