De ce să alegi jocurile de construcție pentru copilul tău: 6 motive

Jucăriile sunt importante indiferent de forma sau scopul pe care îl reprezintă, deoarece le oferă copiilor cea mai bună oportunitate pentru a se dezvolta.

Jocurile de construcții, în special, le permit celor mici să se conecteze și să interacționeze cu mediul lor, printr-o varietate de metode. Copiii pot construi, demonta, sorta ori stivui, în timp ce se distrează singuri sau alături de prietenii lor.

Când sunt pregătiți copiii pentru jocurile de construcție

Primele jocuri de construcție le pot fi oferite celor mici în jurul vârstei de doi ani. Acesta este momentul în care ei se pot concentra pentru mai mult timp asupra unei singure activități. Fiind deja obișnuiți cu jocurile de explorare și investigare din primii ani de viață, copiii știu cum să desfășoare activități complexe și repetitive. Ei sunt pregătiți să înceapă construirea unor edificii simple, constând în suprapunerea mai multor piese de joc sau chiar a obiectelor din casă. Mișcările lor sunt mai precise, acum, chiar dacă va mai dura puțin timp până vor fi pregătiți să lucreze cu un kit constructie robot solar 14 in 1.

De ce sunt importante jocurile de construcție

Odată cu dezvoltarea abilităților motorii fine ale copiilor, se poate observa că jocurile de construcție oferă mai multe beneficii decât simpla plăcere. Cei mici se concentrează într-o activitate care le va schimba modul de gândire și îi va face mai puternici din punct de vedere mental.

1. Stimularea creativității și a imaginației

Crearea unor structuri de diferite forme și dimensiuni îi provoacă pe copii să gândească într-un mod creativ, pe care nu îl pot întâlni în nicio altă activitate. În plus, cuburile de lemn sau piesele de joc pot îndeplini și alte funcții, ele își pot depăși rolul de elemente de construcție și pot deveni mașinuțe, personaje sau obiecte utile din gospodărie.

2. Dezvoltarea abilității de rezolvare a problemelor

De multe ori, jocurile de construcții ridică anumite dificultăți legate de dimensiuni, forme, înălțime, iar cei mici vor învăța destul de rapid să facă raționamente inteligente pentru a realiza cele mai solide structuri. Ei vor putea să înlocuiască elementele pe care nu le au la dispoziție și vor descoperi cum să anuleze efectul gravitației.

3. Dezvoltarea motrică

Indiferent dacă este vorba despre abilitățile fizice fine sau grosiere, jocurile de construcții ajută la dezvoltarea mușchilor și la efectuarea unor mișcări din ce în ce mai precise. Consolidarea acestor abilități le permite copiilor să controleze mai bine mediu înconjurător, oferindu-le mai multă putere.

4. Introducere în lumea matematicii

Piese din jocurile de construcții pot fi numărate, sortate, măsurate, comparate, iar toate aceste operații sunt desprinse din sfera matematicii. La nivel general, domeniul STEM va fi mult mai aproape de copii, ei învățând și despre concepte importante cum sunt echilibrul sau simetria.

5. Dezvoltarea limbajului

De multe ori, procesul de gândire ce are loc în timpul jocurilor de construcții, are loc cu voce tare. Copiii numără, vorbesc, întreabă, iar toate aceste activități îi ajută la extinderea vocabularului și asimilarea unor concepte cum sunt: deasupra, peste, sub, între, dincolo, etc. Utilizarea unor jocuri de construcție cu litere sau cuvinte, permite realizarea unor conexiuni între cuvântul scris și cel vorbit.

Jocurile de construcții oferă o dezvoltare în toate domeniile, atât cognitive, fizice dar și emoționale. Bucuria de a reuși ceva, dar și tristețea de a eșua, le permit celor mici experimentarea și cunoașterea unor emoții importante, precum și adaptarea la diferite contexte cu care se întâlnesc în viață. Depășirea situațiilor complicate le permite să își crească stima de sine și să aprecieze efortul necesar pentru atingerea succesului. De asemenea, jocul alături de prieteni va contribui la dezvoltarea relațiilor sociale și a lucrului în echipă.