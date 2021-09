Emoțiile unui fotograf de nuntă

Nu există fată care să nu fi visat la acest moment, care să nu fi ascuns cu ochii minții, în dulap, rochia de prințesă de la serbare, tânjind să îmbrace una adevărată și să se simtă ca o zână. Care să nu fi visat cu ochii deschiși, la tânărul fermecător alături de care să înceapă o nouă viață...

Ca fotograf de nuntă, știu ce înseamnă aceste trăiri, dorințe și așteptări, planuri și vise. Știu cât de importante sunt în viața oricărei persoane ce urmează să facă acest pas important! Îmi place să fiu părtaș la bucurii și emoții și trăiesc aceste momente ca și cum ar fi ale mele!

Pentru aceasta mă pregătesc continuu, studiez și investesc și încerc să duc la perfecțiune tot ceea ce realizez.

Emotiile unei nunti vazuta prin ochii unui fotograf profesionist de nunta

Astăzi vreau să surprind emoția: a mea - în calitate de fotograf de nuntă, a voastră - ca personaje principale în filmul regizat special pentru voi!

Cu o experiență de peste 17 ani în această meserie de fotograf nuntă, am avut marea șansă să întâlnesc mii de persoane, toate având un singur numitor comun: emoția!

Emoția este cea care se revarsă în fiece minut, emoția este cea întipărită pe chipurile celor prezenți, este cea care se transferă negreșit către poze și filmulețe video. Dacă știi să captezi clipa, o poți face să dăinuie peste timp.

Atunci când particip la o ceremonie, în calitate de fotograf nuntă , mă concentrez pe surprinderea gesturilor, a detaliilor, a privirilor.... Și vă spun din experiență, momentul pregătirilor abundă de emoție, sunt momente-cheie care mă surprind și pe mine, aproape întotdeauna!

Momente emotionante care conteaza...

Mama, ființa ce te iubește necondiționat, te ajută să închizi nasturii rochiei....crede-mă, își șterge lacrimile pe furiș!

Bunica, draga de ea, intră precipitată în odaie, strângând la piept broșa pe care a purtat-o și ea la nunta ei și care i-a aparținut mamei sale. Ți-o oferă... și îi tremură mâinile de emoție!

Tata apare în cadrul ușii, cu o anume strălucire pe chip, admirându-te și încercând să reziste emoției! „Oare când au trecut toți anii ăștia? Unde este copila mea timidă, care îmi alerga în brațe atunci când tuna și se speria de fulgere?”....

Tu, mire ferchezuit, ai remarcat emoția din privirea tatălui tău, atunci când l-ai rugat să îți facă el nodul la cravată? Cum i-a tremurat vocea când a acceptat? Și-a amintit brusc de momentul când te-a învățat să faci primul nod de cravată, atunci când ai mers la balul de absolvire. Iar emoția i se citea pe chip, într-un fel aparte..

Sau poate momentul când tu, mireasă, te zărești în oglindă cu rochia pe tine, deși îi știi fiecare pliu și fiecare dantelă, după atâtea săptămâni de probă. Este emoție pură în ochii tăi și ai celor din preajmă!

Experimentăm emoții împreună

Emoția ne leagă, așadar, pe noi toți, cei părtași la nunta ta. Ea îmi oferă mie, fotograf de nuntă , posibilitatea să imortalizez fericire, pe care să v-o ofer vouă și care să dăinuie peste ani! Și îmi place să cred că eu, fotograful de nuntă, sunt cel care vă oferă un cadou magic, pentru eternitate: albumul cu cele mai frumoase fotografii de nuntă!

Și vă garantez că această mică bijuterie - albumul, va provoca emoție și peste ani...

Imaginați-vă doar, că va veni un moment în viața voastră de familie, când copiii vor pune întrebări și vor dori să vadă ce magie v-a unit pe voi doi? Și-atunci, împreună cu Iubitul tău, veți pune la cale o zi specială, în care vă veți purta prichindeii prin povestea voastră, la care și ei au fost prezenți atunci, în inimă și suflet doar... Și cum ați putea altfel, dacă nu arătându-le albumul cu fotografii?...

Țin și-acum minte un telefon pe care l-am primit cu ceva ani în urmă, în care un cuplu îmi povestea un astfel de moment. Ea a scos din dulap rochia de mireasă păstrată cu sfințenie, a îmbrăcat-o și a apărut în cadrul ușii, sub privirile uluite ale fetiței lor. El a adus albumul foto și împreună, toți 3, l-au răsfoit până seara târziu, depănând amintiri; s-au lăsat apoi purtați de emoție și au rememorat și dansul mirilor, de data aceasta în 3.... Și au ținut în mod special să mă salute și să îmi mulțumească, pentru că și datorită mie, clipele acelea au revenit la viață și au putut fi împărtășite, nu doar pecetluite pe veci în inimă și memorie.

Vă recunosc, atunci mi-au dat lacrimile. Am realizat cât de important este aportul meu, ca fotograf de nuntă! Și am fost fericit că am putut să le ofer un dar neprețuit: amintiri pentru o viață!

Amintiri cu suflet si de suflet

Nu de puține ori am fost fotograf și la ocazii absolut speciale, când seniori încântători și-au serbat nunta de argint și chiar de aur! A fost fabulos! Cu emoții diferite, asumate și trăite în cel mai autentic mod! Nu voi uita niciodată ziua în care cel mai arătos bunic pe care l-am întâlnit vreodată, la propria-i nuntă de aur, m-a luat deoparte și mi-a zis, cu voce tremurândă: „Ascultă, dragul meu! Am trecut în viața asta prin multe! Și război, și foamete, secetă, am muncit mult și am crescut cu mâinile astea trei copii minunați! Dar îți spun cu mâna pe inimă că fără Ea, Doamna mea, nu aș fi rezistat! Ea a stat lângă mine mereu, m-a alintat și m-a ținut în viață, cu bunătatea ei și cu felul ei de-a fi! D-aia o iubesc și o prețuiesc și este doamna inimii mele!”. Mi s-au umplut atunci ochii de lacrimi, de emoție și fericire că am fost acolo și am putut imortaliza atâta iubire!

Captez in imagini, iubire!

Nu vă povestesc gratuit toate aceste lucruri: eu sunt acolo, alături de voi, simt emoția din gesturi, priviri, vorbe. Și nu de puține ori am fost eu cel care să determine un zâmbet, o lacrimă, o rupere de ritm, un hohot de râs... doar ca să le pot imortaliza.

Împreună cu voi, eu și echipele de fotografi nuntă pe care le coordonez, dorim să scriem povestea celui mai frumos moment din viața voastră! Si de fiecare dată suntem onorați că ne alegeți și vă mulțumim!

