Importanta furajelor in cresterea animalelor din ferme (P)

Importanta alimentatiei animalelor din ferme a fost recunoscuta de mult timp drept principala investitie in productia de animale. Are un impact direct asupra ritmului de crestere si a starii de sanatate a animalului, precum si asupra calitatii produselor obtinute de pe urma animalului. Pe langa aceasta, are si efecte asupra mediului.

Prin urmare, cunostintele despre nutritia animalelor sunt esentiale pentru o agricultura rentabila si durabila.

Furajele se concentreaza pe studierea nevoilor alimentare ale animalelor. Aceste nevoi dietetice constau in nutrienti, care sunt componentele prezente in hrana pe care animalele o pot digera si utiliza. Prin urmare, atunci cand asigurati o dieta, este important sa testati mai intai continutul de nutrienti.

Unele dintre cele mai importante fabrici de nutreturi combinate este cea detinuta de Grupul Carmistin la Babeni, cu o capacitate de productie de 20 t/h, care va creste la 30 t/h in urma unui proiect de investitii in curs de implementare. Fabrica realizeaza furaj de tip faina, brizura si granula pentru orice specie si categorie de animal. Fabrica de furaje Carmistin permite producerea unui catalog foarte larg de retete cu posibilitatea combinarii a peste 20 de materii prime diferite (grau, porumb, soia, lucerna, rapita, mazare, ovaz, orez, etc.) cu o gama larga de aditivi (aproximativ 5% din productia finala totala).

Daca furajul este un produs comercial achizitionat (concentrat etc.), valoarea nutritiva trebuie sa apara pe eticheta produsului. Pe de alta parte, daca furajul este realizat in propria gospodarie (culturi furajere, reziduuri de culturi, cereale ...) valorile nutritive ar trebui testate trimitandu-le pentru analize de laborator. Testarea valorii nutritionale a furajelor realizate in ferma este o necesitate, in special in sezonul uscat, cand continutul de proteine ​​si energia lor poate fi extrem de redus.

Animalele sunt capabile sa isi regleze automat dieta si inceteaza sa manance odata ce se simt satule. Cu toate acestea, daca continutul de nutrienti al furajului este foarte scazut, furajele consumate nu vor fi suficiente pentru a-si indeplini cerintele nutritive si pot suferi de malnutritie, chiar daca sunt hranite suficient. Unii fermieri au raportat cazuri de animale hranite la discretie care erau extrem de slabe, bolnave si care chiar au murit.

Este posibil ca aceste episoade sa nu fie neaparat legate de o dieta toxica, dar s-ar putea datora lipsei de nutrienti. De aceea este important sa corectam dieta animalelor din ferma.

Conform BaniiNostri.ro exista mai multe principii pentru stabilirea celor mai bune furaje pentru vite. Cerintele de nutrienti ale animalelor pot varia in functie de specii diferite (porci, pasari, bovine etc.), dar si de la aceeasi specie in stare diferita (vaca gestanta, vaca care alapteaza, vitei etc.) sau in conditii diferite (temperatura externa, stres extern etc.). De exemplu, o vaca care alapteaza va avea nevoie de mai multa energie, apa si calciu decat o vaca obisnuita, iar scroafele au nevoie de fibre suplimentare.

In ceea ce priveste scroafele, acestea trec prin diferite stadii fiziologice in care metabolismul lor este modificat profund. In perioada de gestatie predomina procesele de asimilatie si tendinta de depuneri de rezerve, scroafa avand o capacitate digestiva mai mare. Tinand cont de aceste considerente, pentru scroafele lactante se recomanda o furajare "ad-libitum" (la discretie), care depasete uneori 6-7 kg de nutret combinat pe zi (pana la 2000 Kcal energie metabolizabila pe zi).