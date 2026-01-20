Gheorghiță Vlad: România trebuie să aibă populația pregătită pentru „susținerea unui efort de război”. „Rusia e impredictibilă”

Șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad. Foto: Inquam Photos/Pană Tudor

România trebuie să aibă populația pregătită „pentru crize”, dar și pentru „susținerea unui efort de război”, a declarat marți, șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și generalul Alexus „Grinch” Grynkewich, comandantul suprem al trupelor NATO în Europa.

„Trebuie să avem populație pregătită pentru crize, dar și pentru susținerea unui efort de război. Avem planuri împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)”, a spus generalul Gheorghiță Vlad.

Antena 3 CNN i-a întrebat pe generalii Gheorghiță Vlad și Alexus Grynkewich dacă există informații referitoare la un posibil atac al Rusiei împotriva unui stat NATO.

„Rusia este impredictibilă. Nu am informații despre când va ataca Rusia. De aceea pregătim acest planuri, dar nu pot face o astfel de predicție în viitorul apropiat”, a spus șeful armatei române.

„Urmărim dacă Rusia are vreo intenție să atace. Depinde de ce se întâmplă în Ucraina”, a adăugat comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, Alexus Grynkewich.

În privința Republicii Moldova, șeful armatei române a spus că, deși NATO nu poate interveni în cazul unei agresiuni militare ruse, asta „nu înseamnă că nu se pot găsi formate pe modelul Coaliției de Voință”, în cazul unui posibil conflict în Republica Moldova.

„România va sprijini multidimensional Republica Moldova. Asigurăm asistență militară”, a spus șeful Staului MAjor al armatei române, Gheorghiță Vlad.

Șeful armatei române a mai precizat că România va trebui să investească, de asemenea, în forțele navale pentru apărarea Zonei Economice Exclusive și a infrastructurilor din proiectul Neptun Deep.

„Juridic, articolul 5 (din Tratatul NATO) nu poate fi activat pentru apărarea zonei economice exclusive (a României din Marea Neagră - n.r.). Dar asta nu înseamnă că nu ne apărăm zonele. Vom avea aliați, dacă va fi cazul. Dacă vă referiți la platformele din exploatarea Neptun Deep, toate platformele sunt teritoriu național. Infrastructura critică înseamnă și cablurile submarine. Este datoria statului român să își apere infrastructura. Trebuie să investim în forțele navale române. Protejarea infrastructurii critice e o misiune a MAI. MApN va acorda sprijinul necesar”, a spus generalul Vlad.