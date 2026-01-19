Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe generalul SUA, Alexus „Grinch” Grynkewich, comandantul suprem al trupelor NATO în Europa

1 minut de citit Publicat la 14:58 19 Ian 2026 Modificat la 15:37 19 Ian 2026

Nicușor Dan, alături de generalul american Alexus Grynkewich, la Cotroceni. Foto: presidency.ro

Președintele României, Nicușor Dan, l-a primit luni, 19 ianuarie 2026, la Palatul Cotroceni, pe Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), general Alexus G. Grynkewich, supranumit „Grinch”, cu ocazia vizitei acestuia în România.

x

„În cadrul discuțiilor, Președintele Nicușor Dan a evidențiat provocările de securitate din regiunea Mării Negre, determinate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care afectează inclusiv România prin incursiunile de drone în spațiul aerian național. În context, Președintele a apreciat lansarea Operației NATO Eastern Sentry, care va întări postura de descurajare și apărare a Alianței Nord-Atlantice pe întreg Flancul Estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Totodată, Nicușor Dan „a oferit asigurări că țara noastră va rămâne un Aliat credibil și responsabil în cadrul NATO, care își va respecta angajamentele, atât în plan operațional, prin participarea la misiuni și operații Aliate, cât și în ceea ce privește alocările pentru bugetul Apărării, conform țintei asumate la Summitul NATO de la Haga din anul 2025„.

Generalul Alexus G. Grynkewich a apreciat rolul esențial al României pentru securitatea și stabilitatea în regiunea Mării Negre, precum și contribuția importantă a țării noastre la securitatea europeană și cea euroatlantică, în ansamblu, se mai arată în comunicatul administrației prezidențiale.

Totodată, SACEUR a subliniat că NATO acordă o atenție continuă evoluțiilor de securitate regionale și întreprinde măsurile necesare pentru a descuraja orice acțiuni ostile și a îmbunătăți apărarea colectivă a întregului teritoriu al Alianței Nord-Atlantice.

Președintele Nicușor Dan și generalul Alexus G. Grynkewich au subliniat aprecierea reciprocă și angajamentul comun al României și Statelor Unite ale Americii de a consolida, în continuare, parteneriatul strategic dintre cele două țări în domeniul Apărării.