O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 al NATO. Avertismentul Șefului Armatei

Șeful Armatei, Gheorghiță Vlad, a avertizat că o zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 al NATO. Foto: MApN

Avertisment îngrijorător de la Şeful Armatei Române. O zonă care aparţine ţării noastre nu este protejată de Articolul 5 al NATO. Generalul Gheorghiță Vlad spune că există riscul unor interferenţe în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră. El adaugă că trebuie să luăm măsuri urgente pentru a ne proteja infrastructura critică, inclusiv exploatarea Neptun Deep sau cablurile electrice.

Avertismentul vine într-un moment în care situaţia din Ucraina este considerată critică, iar riscul unor interferenţe ruseşti în zonă este în creştere. Oficialii Armatei se tem că navele sau aeronavele ruseşti pot survola sau patrula în aceste zone, fără ca asta să declanşeze automat un răspuns colectiv al NATO.

Rusia ar putea testa coeziunea NATO

Unii analişti militari cred că există o probabilitate ridicată ca Rusia să încerce testarea coeziunii NATO, prin provocări în această zonă gri, unde ambiguitatea juridică a Articolului 5 at putea fi exploatată pentru a pune presiune pe Flancul Estic.

Evident că există şi o miză economică mare, iar principala preocupare a Armatei Romîne vizează protejarea zăcământului Neptun Deep. Dotarea rapidă a Marinei rămâne o prioritate zero, a mai transmis generalul Gheorghiță Vlad.