Spectacol de culori pe cer. Aurora boreală, vizibilă în mai multe județe din România, după furtuna solară

<1 minut de citit Publicat la 09:37 20 Ian 2026 Modificat la 09:38 20 Ian 2026

Cerul a fost luminat de o spectaculoasă auroră boreală / sursă foto: Facebook - Meteo Plus

Aurora boreală a fost vizibilă pe cer, în noaptea de luni spre marți, iar locuitorii din mai multe zone ale României au reușit să fotografieze fenomenul.

În noaptea de luni spre marți, cerul a fost luminat de o spectaculoasă auroră boreală, iar imaginile surprinse în mai multe județe din țară au ajuns virale.

Cu o lumină roşie impresionantă, aurora a fost surprinsă și în județul Arad.

Fenomenul inedit a putut fi observat și în județul Bistrița-Năsăud.

Spectacol pe cer a fost și în județul Bihor, unde imaginile surprinse de localnici au devenit virale.

Cerul colorat în nuanțe de roșu intens, verde și violet a fost vizibil și în județul Timiș.

În județul Maramureș, cerul a fost colorat în nuanțe de roșu aprins.

Spectacol pe cer a fost și în județul Vrancea.

Fenomenul, care apare de obicei în regiuni mult mai nordice, a fost provocat de o furtună geomagnetică puternică.

Experţii spun că Luminile Nordului - sau Aurora Boreală - sunt mai vizibile în acest moment datorită faptului că Soarele se află la ceea ce astronomii numesc „maximul” ciclului său solar de 11 ani, scrie BBC.

În ultimul an, aurora boreală a putut fi observată mai des în România.