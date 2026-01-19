O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara

Agenți ai Gărzii Civile, la locul accidentului feroviar din Spania. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Guardia Civil

Doi agenți ai Gărzii Civile au găsit aseară, când echipele de salvare au ajuns în zona în care au deraiat cele două trenuri de mare viteză, o fetiță de șase ani din Punta Umbría (Huelva) rătăcind singură prin zona zero a tragediei feroviare. Era practic nevătămată, doar cu câteva zgârieturi la cap, a declarat un membru al familiei minorei, pentru publicația locală La Vanguardia.

Copila reușise să iasă singură din unul dintre vagoanele din față ale trenului Alvia 2384, după ce acesta a intrat în coliziune cu trenul Iryo, care se îndrepta spre Madrid din Málaga. În capitală, petrecuse weekendul urmărind meciul dintre Real Madrid și Levante.

R.Z., fetița care a supraviețuit accidentului soldat cu cel puțin 39 de victime, „este bine, se află cu bunicii ei, însă restul familiei — tatăl, mama și fratele — sunt dați dispăruți”. De asemenea, este dispărut și un alt copil, prieten al copiilor, care se afla cu ei.

Ce le-a povestit fetița bunicilor săi

Fetița de șase ani le-a povestit bunicilor că a reușit să iasă printr-o fereastră a trenului Alvia în care călătoreau 184 de persoane, potrivit datelor furnizate de Renfe. A fost ținută sub protecția Gărzii Civile până când a putut fi reunită cu bunicii săi.

S-a lovit la cap, motiv pentru care a avut nevoie de câteva copci. „Nimic grav”, rezumă vărul familiei, căruia i s-a comunicat că a fost deschis un Punct de Informare pentru rude, cu participarea Crucii Roșii, pentru a-i sprijini în aceste momente de maximă angoasă și confuzie.

Pe rețelele sociale, persoane apropiate familiei dispărute au distribuit în această dimineață fotografii care ar putea ajuta la găsirea lor. „Orice informație, oricât de mică, ar fi de mare ajutor; persoane care au fost în tren sau care i-au văzut pe acești oameni la un moment dat”, se arată într-o postare pe X.

Într-una dintre fotografii apare fiul cel mare, în vârstă de 13 ani, alături de celălalt copil dispărut, pe banca stadionului Bernabéu.

Primăria din Punta Umbría a afișat o panglică neagră pe pagina sa de Facebook, însoțită de un mesaj prin care convoca un minut de reculegere pentru persoanele decedate în tragicul accident, precum și pentru a-și exprima sprijinul și solidaritatea față de familiile și apropiații acestora.

În Córdoba, familiile așteaptă în continuare confirmări.