Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania: șapte persoane au murit, alte 100 sunt rănite

1 minut de citit Publicat la 22:49 18 Ian 2026 Modificat la 23:51 18 Ian 2026

Accident feroviar grav în Spania. Foto: X

Două trenuri de mare viteză au deraiat, duminică seară, în Spania. Cel puțin șapte persoane au murit, iar alte 100 sunt rănite, dintre care 25 se află în stare gravă, potrivit The Sun.

Update 23:50. Ministrul Transporturilor spaniol, Óscar Puente, a explicat pe contul său de Twitter, unde actualizează informațiile despre accident, cum s‑a produs coliziunea.

„Ultimele vagoane ale trenului Iryo, care se îndrepta spre Madrid, au deraiat, iar aceste vagoane au ajuns pe linia opusă, pe care în acel moment circula un tren Renfe spre Huelva. Impactul a fost teribil, provocând aruncarea primelor două vagoane ale trenului Renfe ca urmare a coliziunii”.

Update 23.30: Șapte persoane au murit în urma tragediei, potrivit celui mai recent bilanț. „Cel puțin șapte persoane au murit în accident, care a lăsat și aproximativ o sută de răniți, dintre care 25 se află în stare gravă”, potrivit informațiilor furnizate de surse ale Gărzii Civile.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Accidentul a avut loc duminică seara, în Adamuz, lângă Cordoba, în sudul Spaniei.

Cel puțin cinci persoane au murit. Potrivit sursei citate, numărul răniților nu este deocamdată cunoscut.

Unul dintre trenuri plecase din Málaga și se îndrepta spre Madrid când a ieșit de pe șine.

Un al doilea tren, care se îndrepta spre Huelva și circula pe o linie adiacentă, a deraiat și el în incident.

Serviciile de urgență au fost trimise la locul accidentului, iar imaginile care au apărut deja în mediul online arată echipe de salvare lucrând în condiții de întuneric total.