Presa din Spania: Un român se afla în trenul morții. „Era într-un apel video cu familia în momentul accidentului”

Printre călătorii care se aflau în cele două trenuri de mare viteză care s-au ciocnit provocând o adevărată tragedie feroviară în care au murit cel puțin 39 de oameni se aflau și români, potrivit presei din Spania. Ministerul Afacerilor Externe s-a autosesizat, prin intermediul Consulatului General al României la Sevilla, în cazul accidentului feroviar produs în regiunea Cordoba şi a făcut demersuri în regim de urgenţă pe lângă autorităţile locale pentru obţinerea unor informaţii oficiale cu privire la existenţa unor cetăţeni români printre persoanele afectate. Potrivit MAE, deocamdată, autorităţile spaniole nu pot oferi astfel de date, procedurile de descarcerare şi ancheta fiind în curs.

Presa din Spania publică povești dramatice ale supraviețuitorilor, printre ei fiind și un cetățean român. Acesta era în telefon cu familia sa când a avut loc accidentul teribil care a dus la moartea a 39 de oameni și la rănirea a peste 170 potrivit celui mai recent bilanț. Un total de 48 de persoane sunt încă spitalizate, dintre care 12 sunt la terapie intensivă, inclusiv cinci minori.

„Familiile au uneori reuniuni, cum ar fi cea a unui tânăr român. În momentul accidentului, era într-un apel video cu familia sa. Telefonul i-a zburat din mână. Au trecut câteva ore chinuitoare până când familia sa a aflat în sfârșit că este bine, că supraviețuise accidentului”, scrie presa locală din Andaluzia.

#BREAKING: Interior footage from a high-speed train derailment shows passengers waiting to be evacuated in Adamuz, Córdoba, Spain.#Spain pic.twitter.com/SjaCe12S8G — JUST IN | World (@justinbroadcast) January 18, 2026

Au fost câteva ore haotice. Intervenția masivă a serviciilor de urgență a transformat drumurile înguste și șerpuitoare într-o adevărată caravană de lumini intermitente și sirene. Ambulanțe din toată Andaluzia au răspuns apelului privind accidentul pentru a evacua răniții. Coloane de vehicule ale Gărzii Civile, autospeciale de pompieri, mașini de poliție locală și unități de Protecție Civilă au intervenit.

Voluntarii au transformat o zonă de recreere într-un spital de campanie. Pături, apă, alimente și chiar sobe au inundat zona pe măsură ce soseau răniții mai puțin grav. Supraviețuitorii aflați în stare de șoc, dar și persoanele care pierduseră contactul cu rudele lor, au primit primul ajutor acolo.

Supravieţuitorii sunt căutaţi de salvatori și câini

Vagonul 8 al unuia dintre cele două trenuri a fost cel mai afectat de accident. În interior, unii pasageri au supraviețuit, în timp ce alții au suferit răni foarte grave sau au murit. Acest vagon s-a răsturnat după deraiere. Supraviețuitorii au reușit să spargă un geam și să scape din interiorul plin de fum, unde mulți au fost răniți.

La mai bine de 12 ore de la tragedia feroviară din sudul Spaniei, în unele vagoane sunt victime captive, care aşteaptă să fie eliberate. Salvatorii intervin şi cu câini. Totodată, au apărut noi imagini de la locul accidentului feroviar, dar şi discuţii cutremurătoare între pasageri, imediat după impactul devastator.

"Situaţia este în continuă desfăşurare şi asta pentru că salvatorii sunt încă la faţa locului şi vor să găsească cât mai repede oamenii care ar mai putea fi în viaţă în vagoanele care sunt complet distruse. De altfel, se folosesc câini pentru a detecta posibile persoane în viaţă", a declarat Radu Trascău, corespondent Antena 3 CNN.

„Un accident cu adevarat ciudat”

Cauza accidentului nu este cunoscută, însă ministrul spaniol al Transporturilor, Oscar Puente, l-a calificat drept un accident „cu adevărat ciudat”.

Potrivit acestuia, porțiunea de cale ferată fusese reabilitată în luna mai, conform El Pais.

„Nu se poate specula asupra cauzelor accidentului, foarte ciudate având în vedere că este vorba de o linie dreaptă pe un tronson renovat în luna mai a anului trecut, după o investiție de 700 de milioane, și cu un tren (cel al Iryo, n.r.) practic nou”.

„Accidentul este extrem de ciudat; s-a întâmplat în linie dreaptă. Toţi experţii pe care i-am consultat sunt extrem de nedumeriţi", a insistat el.