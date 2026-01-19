MAE: Până în acest moment nu sunt informații despre victime români. Președintele Nicușor Dan, mesaj după tragedia din Spania

484 de pasageri se aflau în cele două trenuri care s-au ciocnit în sudul Spaniei. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan a reacționat luni în urma accidentului feroviar tragic care a avut loc în Spania, unde 39 de persoane și-au pierdut viața. Nicușor Dan a transmis pe X un mesaj de condoleanțe pentru statul spaniol:

“Am fost profund îndurerat de tragicul accident feroviar care a luat atâtea vieți în Spania. Le urez tuturor celor răniți o însănătoșire completă.

Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familiile victimelor și de cei dragi lor în aceste momente dificile. Transmit sincere condoleanțe Majestății Sale Regelui și poporului Spaniei”, a spus Nicușor Dan.

I was profoundly saddened by the tragic train accident that took so many lives in Spain. I wish all those who were wounded a full recovery. My thoughts and prayers are with the families of the victims and their loved ones during these difficult moments. I offer my heartfelt… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) January 19, 2026

La rândul ei, ministrul de Externe, Oana Țoiu, și-a exprimat solidaritatea pentru poporul spaniol:

“Sunt profund întristată de vestea accidentului feroviar din provincia Córdoba. Gândurile mele sunt alături de victime, de familiile lor și de toți cei afectați. Îmi exprim solidaritatea cu poporul spaniol în acest moment dificil”.

I am deeply saddened by the news of the train collision in Córdoba province. My thoughts are with the victims, their families and all those affected. I express my solidarity with the Spanish people in this difficult moment. @jmalbares — Toiu Oana (@oana_toiu) January 19, 2026

Nu se știe în acest moment dacă printre victimele accidentului se numără și cetățeni români. MAE a precizat că momentan nu au fost primite solicitări consulare.

“Pe fondul tragicului accident feroviar grav din provincia Cordoba suntem în strânsă legătură cu Ambasada României la Madrid și cu echipele consulare ale României din Regatul Spaniei pentru a putea obține informații suplimentare și a oferi asistență consulară eventual necesara. Până la acest moment nu au fost primite solicitări consulare”.