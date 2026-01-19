Tragedie feroviară în Spania. Ministrul Transporturilor: „Un accident extrem de ciudat”

1 minut de citit Publicat la 09:38 19 Ian 2026 Modificat la 09:38 19 Ian 2026

Accident feroviar grav în Spania. Foto: X

Peste 30 de persoane au murit și alte peste 170 au fost rănite, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, duminică seara, în sudul Spaniei. Ministrul Transporturilor, Oscar Puente, a descris accidentul drept „extrem de ciudat”, precizând că unul dintre trenuri era nou, iar linia de cale ferată fusese reabilită.

Cauza accidentului nu este cunoscută, însă ministrul spaniol al Transporturilor, Oscar Puente, l-a calificat drept un accident „cu adevărat ciudat”.

Potrivit acestuia, porțiunea de cale ferată fusese reabilitată în luna mai, conform El Pais.

„Nu se poate specula asupra cauzelor accidentului, foarte ciudate având în vedere că este vorba de o linie dreaptă pe un tronson renovat în luna mai a anului trecut, după o investiție de 700 de milioane, și cu un tren (cel al Iryo, n.r.) practic nou”.

„Accidentul este extrem de ciudat; s-a întâmplat în linie dreaptă. Toţi experţii pe care i-am consultat sunt extrem de nedumeriţi", a insistat el.

Cel puțin 39 de morți și peste 170 de răniţi

Un tren de mare viteză care circula de la Malaga la Madrid, cu aproximativ 300 de pasageri, a deraiat în apropierea satului Adamuz din Cordoba. În urma impactului, trenul Renfe a fost împins de pe șine și s-a rostogolit pe un terasament.

Potrivit oficialilor, sunt 73 de persoane internate în spital, iar 15 se află în stare gravă. Deocamdată, nu se știe dacă printre victime sunt și români.

Mai mulți șefi de stat, printre care președintele francez Emmanuel Macron, au transmis condoleanțe familiilor victimelor.