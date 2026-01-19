"Valizele au început să zboare, iar acoperișul vagonului s-a prăbușit”. Mărturii cutremurătoare despre trenul groazei din Spania

Localitatea Adamuz a fost luată cu asalt luni dimineața de rudele celor dispăruți. FOTO: Profimedia Images

Ultimele date privind accidentul feroviar din Spania arată un bilanț sumbru: sunt 39 de morți și zeci de răniți, mulți în stare gravă.

În presa spaniolă au apărut primele mărturii despre „coșmarul” pe care l-au trăit călătorii în timpul accidentului. Într-o declarație la radioul Cadena Ser, Bianca, în vârstă de 23 de ani, a povestit că unii pasageri au observat trenul Alvia circulând cu o viteză neobișnuit de mare. Nici ea, nici iubitul ei nu au avut nevoie de spitalizare, potrivit La Vanguardia.

Ei au povestit că au simțit o oprire bruscă inițială, urmată imediat de una mult mai bruscă. Cu vocea tremurândă, dar ușurată că poate vorbi despre asta, ea a explicat că valizele au început să zboare prin aer, o masă s-a rupt în două și un pasager a căzut peste ea. Și apoi acoperișul vagonului s-a prăbușit.

Yuri, o columbiană care locuiește la Madrid, se afla în vagonul 7 al trenului Iryo, care a deraiat după ce a petrecut weekendul în Málaga. Ea descrie viteza cu care circula trenul ca fiind „oribilă”. Ceea ce a urmat a fost și mai rău: țipete, răni, morți…

Localitatea Adamuz a fost luată cu asalt luni dimineața de rudele celor dispăruți, al căror număr nicio autoritate nu a îndrăznit încă să-l estimeze.

Aceștia sunt primiți de membri ai Forțelor de Securitate, voluntari ai Crucii Roșii și mai multe echipe de psihologi. Un bărbat din Huelva spune că patru dintre rudele sale ar fi trebuit să ajungă în Huelva în seara asta. El se plânge că nici măcar nu i-au spus în ce vagoane se aflau.

Tabloul prezentat de șeful Departamentului de Pompieri din Córdoba, Paco Carmona, nu este încurajator. Oameni au fost salvați cu tăieturi și vânătăi, dar și cu fracturi deschise și amputări. Primele trei vagoane ale trenului Alvia - cel în care se afla mecanicul de locomotivă în vârstă de 28 de ani, care a murit, și două cu 53 de persoane la bord - au căzut pe un terasament de patru metri, o încurcătură de obstacole care îngreunează accesul la victime.

Unitatea Militară de Urgență (UME), care a sosit aseară cu 15 vehicule echipate cu diverse echipamente de salvare și iluminat, lucrează contra cronometru.