Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate

Mihai și Roxana Costea s-au mutat împreună cu cei doi copii ai lor în localitatea cu 56 de oameni FOTO: La Comarca

Un sat spaniol cu doar 56 de locuitori se bucură din nou de viață și activitate după ce un tânăr cuplu de români, Mihai și Roxana Costea, s-a stabilit în localitate pentru a prelua administrarea singurului bar din localitate, aflat în proprietatea primăriei. Alături de cei doi au venit și copiii lor, în vârstă de șapte ani și un an și jumătate, care au readus prezența copiilor pe străzile satului.

Familia de români locuia de șase ani în provincia Castellón, mai întâi în Morella și apoi în Benicàssim. Cu experiență în domeniul ospitalității, atât în bucătărie, cât și în servire, cei doi își doreau să gestioneze propriul bar. Oportunitatea a apărut după ce prieteni stabiliți în Bordón i-au informat că la Tronchón se căuta o nouă echipă care să gestioneze localul. Din luna octombrie, familia s-a mutat în regiunea Maestrazgo, relatează La Comarca.

Pentru moment, barul funcționează ca serviciu de bază pentru cei 56 de locuitori ai satului, iar după finalizarea lucrărilor de reamenajare vor fi deschise și cele cinci camere de cazare ale clădirii. Programul este unul extins: de luni până marți și de joi până duminică, între orele 9:00–15:00 și 17:00–22:00, miercurea fiind zi de odihnă. În weekend, barul rămâne deschis continuu, iar seara - până la miezul nopții.

Meniul include, în prezent, tapas, dar și preparate speciale precum paella, servită joia, sau ciocolată caldă cu churros, duminica. Ocazional, sunt oferite și preparate tradiționale românești. Pentru grupurile care anunță din timp, familia poate pregăti meniuri cu mâncare gătită în casă, iar odată cu venirea verii și creșterea numărului de turiști, oferta culinară va fi extinsă.

Deși primirea din partea localnicilor a fost una călduroasă, adaptarea nu a fost lipsită de provocări, mai ales pentru fiul cel mare, care nu are alți copii cu care să se joace zilnic în sat. Totuși, acesta s-a integrat bine la școala din Cantavieja. „Suntem obișnuiți cu frigul și cu viața într-o comunitate mică. Ne-am dorit să pornim o afacere și ne dedicăm complet muncii, dar copiii rămân principala noastră preocupare”, explică Roxana Costea. În perioadele de sărbători și în minivacanțe, sosirea vizitatorilor aduce mai multă animație și companie pentru cei mici.