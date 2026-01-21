„A scos maică-mea o hârtie și era 13.000 de lei”. Oamenii s-au dus peste primar, la Galați, după ce impozitele au crescut de 30 de ori

Publicat la 13:23 21 Ian 2026

Primarul din Vânători, față în față cu o femeie care a ținut să-i spună că nu e iapă și că stă într-o casă de locuit și nu într-o anexă gospodărească de tip grajd. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

O situație extrem de tensionată s-a creat într-o localitate din județul Galați, după ce oamenii au fost înștiințați că au de plată impozite chiar și de 30 de ori mai mari decât anul trecut.

Sumele ajung până la 13.000 de lei pe proprietate.

Situația afectează câteva sute de localnici.

Aceștia și-au construit casele pe terenuri extravilane, iar construcțiile, din punct fiscal, au fost încadrate drept anexe gospodărești.

Însă noile prevederi fiscale spun că aceste proprietăți din extravilan sunt considerate ferme agricole, iar fermele sunt impozitate considerabil mai mult, comparativ cu o locuință.

Localnicii dau vina pe primărie, după ce li s-ar fi promis, în anii din urmă, că terenurile pe care și-au construit case vor fi trecute în intravilanul comunei.

Impozite crescute de 10, 20 sau 30 de ori într-o comună din Galați, în baza noilor prevederi fiscale

Nervii au cedat când oamenii au primit înștiințări de plată ce 5.000, 8.000 sau chiar 13.000 de lei. Anterior, ei plăteau sume de 5-6 sute de lei.

"Când am obținut autorizația pentru extravilan, ni s-a spus că zona va fi adăugată la intravilan. Au trecut cinci ani de atunci și tot în extravilan suntem", a expus situația un localnic.

Primarul Costel Manolachi i-a chemat săptămâna aceasta pe localnici la sediu, cu documentele și autorizațiile aferente proprietăților din extravilan.

"Există posibilitatea trecerii din extravilan în intravilan, dar trebuie să vorbim", a transmis el printr-un mesaj pe Facebook. Primarul a promis că se va găsi o soluție.

La întâlnirea față în față, frustrările au răbufnit.

Localnică din vânători: Nu sunt iapă, copii nu-s mânji iar soțul nu e armăsar

"E construcție rezidențială. Eu locuiesc acolo. Eu nu sunt iapă. Copiii mei nu sunt mânji. Sotul meu nu e armăsar. Noi locuim acolo", a strigat o femeie la întâlnirea de la sediul primăriei.

"Problema este ca primăria ne-a încadrat greșit. Chiar dacă sunt anexe agricole, nu dezvoltăm nicio activitate economică și impozitele sunt foarte mari", a adăugat un bărbat.

"A scos maică-mea o hârtie și a venit din start 13.000 (de lei impozit). Anul trecut (am plătit) 700 de lei, cu tot cu mașină? Și anul ăsta au venit 13.000 de lei. De unde să-i am", a răbufnit un alt participant la discuții.

Un senator sesizează Curtea de Conturi și Parchetul în scandalul din județul Galați

Scandalul a fost semnalat și de senatorul George Ștefănache, care a anunțat că va sesiza mai multe instituții în acest caz.

"Peste 300 de imobile situate în extravilanul comune Vânători, județul Galați au fost construite în baza unor autorizații de tip '????? ???????̆???̦?? ??? ?????????̦????? ????????', dar au destinație de locuințe.

În urma stabilirii cotelor de impozitare locală s-a ajuns ca, în unele cazuri, suma aferentă acestor impozite să depășească cu mult 5.000 de lei pentru un astfel de imobil.

Pentru a clarifica situația și pentru a sprijini comunitatea în identificarea unei soluții corecte și legale privitoare la impunerile fiscale care vizează aceste imobile voi înainta astăzi sesizări oficiale către instituțiile competente, solicitând verificări, puncte de vedere și măsuri concrete.

Instituțiile care vor fi sesizate:

1. Primăria Comunei Vânători

2. Instituția Prefectului – Județul Galați

3. Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC)

4. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA)

5. Curtea de Conturi – Camera de Conturi Galați

6. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Galați

7. Agenția pentru Protecția Mediului Galați (APM)

Aceste sesizări vizează atât verificarea legalității procedurilor administrative, cât și clarificarea situației fiscale și urbanistice a imobilelor în cauză", a scris senatorul pe Facebook, precizând că demersul său vizează "stabilirea unui regim fiscal corect și restabilirea unui cadru administrativ coerent, în beneficiul întregii comunități".