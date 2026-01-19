Orașul din România unde Primăria promite să facă gratuit transportul public. Speră să compenseze astfel dublarea taxelor locale

1 minut de citit Publicat la 16:06 19 Ian 2026 Modificat la 16:06 19 Ian 2026

Primăria Arad promite că va găsi o modalitate de a face gratuit transportul public în municipiu. Sursă foto: Primăria Municipiului Arad / Facebook

Transportul public gratuit cu tramvaiul și autobuzul este analizat de conducerea unui municipiu reședință de județ din România și ar putea deveni realitate, transmite Agerpres.

Primăria Arad a publicat, luni, un comunicat în care anunță că acest oraș ar putea deveni "primul din țară în care transportul public local este gratuit".

"În prezent, administraţia locală se află în etapa de analiză şi consultare a actelor normative de la nivel central care trebuie respectate în vederea elaborării unui proiect de hotărâre ce urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Municipal.

Totodată, sunt identificate şi avizele necesare pentru implementarea acestui demers.

Primăria Arad: "O măsură de atenuare a efectelor creșterilor de taxe"

Dacă proiectul va fi aprobat, Aradul ar deveni primul oraş din România cu transport public gratuit şi unul dintre puţinele oraşe din Europa care aplică această măsură, alături de Luxemburg, Dunkirk (Dunkerque, Franța, n.r.) şi Tallinn (capitala Estoniei, n.r.)", se precizează în comunicat.

Conform instituției citate, iniţiativa Primăriei vine "pe fondul majorării taxelor şi impozitelor locale" ordonată de de Guvern, "ca o măsură de atenuare a efectelor acesteia".

"Totodată, este şi o formă de valorificare a investiţiilor majore realizate în ultimii ani pentru modernizarea şi creşterea atractivităţii transportului public local.

Prin această măsură, municipalitatea îşi propune să încurajeze utilizarea mijloacelor de transport în comun, contribuind astfel la reducerea poluării chimice şi fonice, precum şi la decongestionarea traficului rutier, prin reducerea utilizării autovehiculelor personale", mai transmite Primăria Arad.

Primarul Călin Bibarţ subliniază că "în contextul presiunii tot mai mari asupra bugetelor familiilor, ca urmare a majorării taxelor şi impozitelor locale, dar şi a celorlalte creşteri de până acum", acest proiect ar fi benefic pentru toţi locuitorii municipiului.

Rețeaua de tramvai din Arad are peste 330 de kilometri

"Să nu uităm că Aradul este singurul oraş din România care dispune de o flotă de tramvaie aproape integral nouă: 50 de garnituri moderne sunt puse deja în circulaţie, iar alte trei sunt în execuţie.

Acestora li se adaugă 14 autobuze şi microbuze electrice. Ne dorim ca aceste mijloace de transport verzi să fie utilizate cât mai mult, în detrimentul maşinilor personale, pentru un oraş mai verde şi mai sigur.

Cu siguranţă, vom identifica o soluţie rapidă pentru ca arădenii să circule gratuit în municipiu", a promite primarul Aradului, prin intermediul comunicatului.

Municipiul Arad are una dintre cele mai extinse reţele de transport public local din ţară.

Doar reţeaua de transport cu tramvaiul cuprinde 15 linii, având o lungime totală a traseelor de peste 335 de kilometri.