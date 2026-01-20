Cercetătorii de la Cambridge spun că scufundarea copacilor în Oceanul Arctic ar putea reduce nivelurile de CO2 din atmosferă

Studiile cercetătorilor de la Universitatea Cambridge arată că tăierea copacilor din America de Nord și Siberia și scufundarea lor în Oceanul Arctic ar putea duce la eliminarea până la 1 miliard de tone de dioxid de carbon din atmosferă.

Pentru a reduce nivelurile de dioxid de carbon din atmosferă, ar putea fi tăiate porțiuni întregi de pădure boreală, iar copacii ar putea fi îngropați în adâncurile întunecate și lipsite de oxigen ale Oceanului Arctic. Operaţiunea ar putea părea paradoxală, dar această abordare a fost propusă recent de o echipă de oameni de știință condusă de Universitatea din Cambridge. Aceștia cred că această acţiune ar putea elimina până la 1 miliard de tone de dioxid de carbon din atmosferă în fiecare an. Detaliile au fost publicate într-un studiu din revista NPJ Climate Action, preluată de La Stampa.

Copacii și incendiile

Pentru a contracara efectele încălzirii globale cauzate de emisiile de gaze cu efect de seră, în timp ce reducerea utilizării combustibililor fosili rămâne o prioritate, trebuie să găsim simultan modalități de a elimina și sechestra miliarde de tone de dioxid de carbon din atmosferă .

„Deși adesea prezentate ca strategii viabile pentru atenuarea efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră, multe abordări ridică întrebări cu privire la eficacitatea lor și la riscul unor consecințe contraproductive pentru oameni și mediu”, se arată în studiu.

Tehnologiile disponibile în prezent pentru captarea directă a aerului, continuă autorii, sunt extrem de costisitoare, în timp ce reîmpădurirea se poate dovedi contraproductivă dacă arborii mor sau ard. În acest caz, în pădurea boreală , deși miliarde de tone de carbon sunt stocate în copaci, sol și turbă (un număr care se așteaptă să crească pe măsură ce încălzirea globală accelerează creșterea plantelor), incendiile forestiere sunt din ce în ce mai frecvente și mai intense, provocând eliberări de carbon din ce în ce mai îngrijorătoare.

Scufundarea copacilor

Și exact de aici le-a venit ideea cercetătorilor din spatele noului studiu: copacii afectați de incendiile de vegetație ar putea fi doborâți și transportați în Oceanul Arctic de șase râuri mari, inclusiv Yukon și Mackenzie, unde s-ar scufunda în aproximativ un an.

„Există o pădure care sechestrează cantități mari de carbon, dar acum problema este cum să îl stocăm astfel încât să nu fie ars”, a comentat co-autorul Ulf Büntgen. Aceeași echipă descoperise anterior că lemnul poate supraviețui fără a elibera dioxid de carbon timp de 8.000 de ani în lacurile alpine reci și sărace în oxigen.

Biodiversitate scăzută, risc ridicat de incendii

Pe lângă faptul că sunt bogați în carbon și neimportanți din punct de vedere economic, copacii din pădurea boreală au și rute scurte de tranzit către sistemele fluviale mari. Prin urmare, Oceanul Arctic rece ar putea stoca cantități enorme de carbon din Siberia și nordul Americii de Nord , unde biodiversitatea este scăzută, iar riscul de incendii este ridicat.

„Sugerăm explorarea în continuare a potențialului de recoltare și transportare a unor cantități mari de lemn boreal către Oceanul Arctic pentru eliminarea și stocarea CO2 la scară multimilenară”, scriu cercetătorii. Propunerea, însă, nu este lipsită de limitări și va necesita, evident, investigații suplimentare, inclusiv pentru a evalua aspecte importante precum topografia, accesibilitatea, biodiversitatea și productivitatea diferitelor zone ale pădurii boreale, precum și posibilitatea ca lemnul să se scufunde în diferite condiții de gheață marină și, în cele din urmă, locațiile de depunere a acestuia în zone mai mult sau mai puțin sărace în oxigen ale fundului Oceanului Arctic.