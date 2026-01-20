Încă o țară anulează vizele acordate cetățenilor americani

Pakistanul a înăsprit regulile de intrare pentru cetățenii americani. Foto: Getty Images

După ce administrația Trump a extins recent restricțiile de călătorie, incluzând 39 de state pe lista interdicțiilor și suspendând procesarea vizelor pentru nu mai puțin de 75 de țări, mai multe guverne au reacționat prin măsuri similare împotriva cetățenilor americani, scrie The Street.

State africane precum Ciad, Niger, Burkina Faso și Mali au decis să nu mai elibereze vize pentru americani, invocând principiul reciprocității. Autoritățile spun că măsura vine ca răspuns la modul în care sunt tratați propriii lor cetățeni la intrarea în Statele Unite.

La începutul lunii, Ministerul Afacerilor Externe din Mali a anunțat oficial că cetățenii SUA vor fi supuși „acelorași condiții și cerințe impuse de autoritățile americane cetățenilor din Mali care doresc să intre în Statele Unite”.

Pakistanul elimină viza la sosire și introduce taxe pentru americani

De data aceasta, Pakistanul a înăsprit regulile de intrare pentru cetățenii americani, după ce a fost inclus pe lista țărilor pentru care Departamentul de Stat al SUA a suspendat procesarea vizelor de imigrare începând cu 21 ianuarie.

Deși autoritățile pakistaneze nu au legat oficial decizia de măsurile Washingtonului, țara a suspendat programul de „viză înainte de sosire”, care permitea cetățenilor din 125 de state să obțină online, rapid și simplu, dreptul de intrare.

Din august 2024, cetățenii Statelor Unite, Canadei, precum și ai multor țări europene și asiatice puteau solicita gratuit o viză turistică sau de afaceri, valabilă 90 de zile, prin completarea unor date de bază pe un portal guvernamental.

Între timp, aplicația oficială „Pak ID” redirecționează solicitanții către procedura clasică de viză, care presupune o taxă de 35 de dolari pentru o singură intrare, valabilă până la trei luni, și un timp de procesare de până la șapte zile lucrătoare. Anterior, viza permitea intrări multiple.

Pentru cetățenii Statelor Unite, Canadei și Regatului Unit, taxa este și mai mare, de 60 de dolari, fără ca autoritățile să ofere explicații suplimentare. Guvernul pakistanez nu a emis, deocamdată, un comunicat oficial și nici nu a precizat dacă procedura simplificată va fi reluată.

În august 2024, premierul Shehbaz Sharif descria relaxarea regimului de vize drept o modalitate de a face Pakistanul mai atractiv pentru investiții și turism.

Ce trebuie să știe cei care vor să călătorească în Pakistan

Pakistanul atrage semnificativ mai puțini turiști decât India, țara vecină, iar în ultimii ani a încercat constant să-și îmbunătățească imaginea ca destinație turistică.

Noile reguli nu vizează exclusiv cetățenii americani. Printre statele afectate se numără și Regatul Unit, Benin, Tanzania sau Austria, practic, toate țările care nu au un acord de călătorie fără viză cu Pakistanul.

În paralel, compania aeriană low-cost Norse Atlantic Airways a primit recent autorizația de a opera zboruri către Islamabad din orașe britanice precum Londra, Manchester și Birmingham, potrivit presei locale. Decizia marchează una dintre cele mai ample extinderi ale rețelei unei companii aeriene occidentale în Pakistan.