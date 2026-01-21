O femeie a cumpărat de la un târg de vechituri niște cercei, cu un dolar. Acasă și-a dat seama de adevărata lor valoare: Suntem șocați

Târg de vechituri FOTO: Getty Images

O femeie a avut parte de o surpriză incredibilă după ce a cumpărat o pereche de cercei cu doar un dolar dintr-un târg de vechituri. Abia ajunsă acasă, după ce a făcut câteva verificări pe cont propriu, a realizat că achiziția ei ar putea valora o mică avere.

Descoperirea neașteptată i-a schimbat complet perspectiva asupra cumpărăturilor. Femeia din SUA susține că a dat peste o adevărată „comoară ascunsă”, iar entuziasmul a fost atât de mare încât a simțit nevoia să împărtășească imediat vestea cu familia.

Fiica ei a povestit întâmplarea pe Reddit, în numele mamei sale: „Suntem absolut șocați de ce a găsit mama mea în această dimineață la târgul de vechituri. A cumpărat mai multe perechi de cercei cu un dolar bucata, fără să-și dea seama că erau marcați 18 karate. Mâine îi va duce la testat, dar sperăm din suflet să fie autentici. Să fie acesta începutul unor descoperiri la fel de norocoase”.

Ulterior, s-a aflat că bijuteria - descrisă ca un inel cocktail victorian de tip «bombe», cu turcoaz, realizat din aur galben de 18 karate - este evaluată online la aproximativ 3.320 de dolari.

Potrivit descrierii de pe internet, piesa impresionează printr-un design spectaculos, realizat din aur galben de 18k, decorat cu pietre de turcoaz montate într-o formă bombată, elegantă. Variațiile naturale de culoare ale pietrelor, de la albastru deschis la verde intens, îi conferă bijuteriei un farmec vintage aparte. Inelul cântărește 17,2 grame, este mărimea 8 și poate fi ajustat, aflându-se într-o stare excelentă, în ciuda vechimii sale.

Nu este de mirare că povestea a stârnit reacții entuziaste și în mediul online. Utilizatorii au fost impresionați de faptul că femeia a reușit să transforme câțiva bănuți într-o descoperire de mii de dolari, doar printr-o simplă vizită la un târg de vechituri.

„Este turcoaz autentic, iar bijuteriile sunt absolut superbe”, a comentat un utilizator. Un altul a precizat că piesele ar proveni din perioada anilor ’60–’70 și ar fi fost realizate în Italia, recomandând totodată testarea lor pentru confirmarea autenticității aurului.

Comentatorii au oferit și sfaturi practice, precum folosirea unui magnet pentru a verifica dacă nu este vorba despre un metal ieftin placat cu aur sau examinarea pietrelor cu o lupă de bijutier. Potrivit specialiștilor, aurul de 18 karate este mai greu decât imitațiile, iar turcoazul autentic prezintă adesea imperfecțiuni naturale și variații de culoare.

„Turcoazul adevărat își poate schimba culoarea în timp”, a explicat un alt utilizator. „Mama mea are un inel de aur cu trei pietre de turcoaz care, inițial, erau identice ca nuanță. Acum sunt diferite. Este o descoperire cu adevărat minunată”.