Întreținerea nu mai poate fi plătită prin E-BLOC. Explicațiile BNR și ce pot face asociațiile de proprietari

Până la clarificarea situației, plata întreținerii va trebui făcută prin metodele clasice. sursa foto: Getty

Platforma E-BLOC, utilizată de mii de asociații de proprietari pentru plata online a cheltuielilor de întreținere, are în prezent suspendată funcționalitatea de procesare a plăților, în urma unei decizii a Băncii Naționale a României. Măsura a intrat în vigoare în seara zilei de marți, 20 ianuarie, și vizează exclusiv componenta prin care proprietarii puteau achita întreținerea prin intermediul platformei E-BLOC.RO și al canalelor integrate, scrie Oficiul de Știri.

Intervenția BNR a venit după ce XiSoft Servicii SRL, compania care operează platforma, a solicitat clarificări privind încadrarea serviciilor sale de plată într-un regim de excludere prevăzut de legislația în vigoare.

Practic, operatorul a cerut să se stabilească dacă aceste servicii pot funcționa fără o autorizare specifică, pe baza unei excepții legale. În urma analizei, BNR a transmis oficial, în data de 20 ianuarie, că respectiva excludere nu se aplică în acest caz și a cerut suspendarea imediată a prestării serviciilor de plată. XiSoft a anunțat că se conformează integral solicitării autorității de supraveghere.

Pentru utilizatori, una dintre cele mai importante clarificări privește sumele deja achitate. Potrivit informărilor transmise clienților, toate tranzacțiile inițiate și procesate înainte de momentul suspendării vor fi finalizate fără probleme. Proprietarii care au plătit întreținerea nu riscă pierderea banilor, iar asociațiile de proprietari vor primi sumele aferente.

În schimb, suspendarea obligă asociațiile să se reorganizeze rapid. Operatorul platformei le recomandă să utilizeze cât mai curând fondurile existente în portofelul asociației și să le retragă, cu prioritate, în contul bancar IBAN, folosind funcționalitatea disponibilă în platformă.

În situațiile în care asociația nu deține un cont bancar, sumele existente pot fi folosite pentru plata facturilor eligibile, precum utilitățile sau serviciile contractate. În această perioadă, E-BLOC poate fi utilizată doar pentru administrarea și cheltuirea fondurilor deja disponibile, nu pentru încasări noi de la proprietari.

Până la clarificarea situației, plata întreținerii va trebui făcută prin metodele clasice: numerar la administrator, transfer bancar direct în contul asociației sau prin alte platforme de plată autorizate.

Pentru multe asociații, în special pentru cele care au renunțat aproape complet la numerar, această schimbare aduce o presiune administrativă suplimentară și riscul unor întârzieri în colectarea sumelor.

Suspendarea este descrisă ca fiind temporară, însă reluarea serviciilor de plată depinde de pașii pe care XiSoft îi va face pentru a se conforma cerințelor BNR.

Acest lucru poate presupune obținerea unei autorizări ca instituție de plată, modificarea structurii serviciilor oferite sau colaborarea cu un furnizor de plăți deja autorizat. Până atunci, platforma rămâne funcțională doar pentru operațiuni limitate, fără posibilitatea de a procesa plăți noi din partea proprietarilor.