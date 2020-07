Masina la comanda prin Otto Cars Leasing (P)

Serviciile companiei sunt diverse, acoperind toate nevoile clientului: de la achizitie, inmatriculare, pana la posibilitatea de finantare, garantie si chiar buy back &trade-in.

Echipa noastra iti gaseste cele mai bune oferte, ca tu sa-ti cumperi masina dorita. Fie ca doresti o masina noua sau second hand sau doar ai nevoie de consultanta de specialitate pentru intocmirea actelor echipa noastra este alaturi de tine pentru a face alegerea corecta. Consultantii nostri vor gasi masina potrivita pentu bugetul, nevoile si preferintele tale.

In parcul auto aducem pentru clientii nostri masini pe comanda din Germania, Belgia, Olanda, Italia si multe alte tari, garantand provenienta autovehiculelor si starea lor tehnica. Fiecare autovehicul este insotit de o fisa in care sunt specificate detaliile acestuia: conditia masinii, starea sa, istoricul reviziilor, plus alte informatii utile pentru client.

Putem livra / intermedia orice masina din stocul oricarui Dealer autorizat din Germania. Comisionul firmei pentru importul autovehiculelor este de 5% si perioada de livrare a masinii este de 7-10 zile lucratoare.

Etapele pentru achizitionarea unui automobil:

1. Pentru comenzi si consultari ne puteti scrie pe adresa de email [email protected] sau ne puteti contacta la nr. de telefon: 0726.548.777

2. In functie de buget si preferinte putem sa iti oferim variante potrivite personalizate pentru solicitarea ta.

3. Dupa consilierea in vederea achizitionarii autoturismului decizia cumpararii unei masini va fi perfectata de un contract de achizitie.

Beneficiile noastre: finantare, verificare, garantie/buy-back, garantie 6 luni sau extinsa pana la 2 ani. Oferim si posibilitate de finantare: leasing sau credit dar si servicii complete de logistica (omologare, numere provizorii si definitive)

Mai nou, am introdus si serviciile de BUY-BACK & TRADE-IN:

1. Prin serviciul de Buy Back ai acum o varianta mai rapida si mai simpla de a-ti schimba vechea masina cu una noua din stocul nostru

2. Ai decis ca e timpul sa te desparti de vechea masina, dar nu doresti sa achizitionezi alta noua? Vino la Otto Cars. Este suficient sa vii cu masina la noi si ne vom ocupa de promovarea si ofertarea vechii tale masini.

Ne puteti contacta aici:

https://www.facebook.com/OttoCarsLeasing

https://ottocarsleasing.autovit.ro/