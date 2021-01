Ai nelămuriri în privința unei moșteniri? Apelează la un avocat din Iași cu experiență!

Mostenirea poate fi de doua tipuri:

Legala – atunci cand se stabilesc conform legii cine sunt mostenitorii si ce cote trebuie sa primeasca fiecare.

Testamentara – atunci cand persoana decedata a stabilit, in prealabil, prin intermediul unui testament cine ii va mosteni patrimoniul.

Un avocat din Iasi mentioneaza faptul ca exista situatii in care cele doua tipuri de mosteniri coexista. De pilda, atunci cand defunctul trece in testament doar o parte din patrimoniul sau, pentru cealalta parte, succesiunea va fi realizata potrivit normelor legale.

Mostenitorii trebuie sa accepte sau sa renunte la succesiune in decurs de un an de la deschiderea ei. Ei se impart in urmatoarele categorii:

Clasa I – Descendentii – sotul supravietuitor, copiii biologici sau copiii adoptati legal.

Clasa a II-a – Colateralii si ascendentii privilegiati – fratii sau surorile defunctului si parintii.

Clasa a III-a – Ascendentii ordinari – bunicii si strabunicii defunctului.

Clasa a IV-a – Colateralii ordinari – unchii, matusile si verii primari ai defunctului.

Aceasta ordine este respectata in cazul oricarei mosteniri legale. Dezbaterea succesiunii poate fi realizata in fata notarului public, atunci cand mostenitorii se inteleg asupra modului de impartire a bunurilor succesorale, sau in fata instantei de judecata, atunci cand mostenitorii nu se pot pune de acord cu privire la bunurile mostenite sau isi contesta calitatea.

Cand se poate pierde dreptul la mostenire?

Nimeni nu poate fi obligat sa devina mostenitor, dar atunci cand o persoana isi doreste aceasta calitate trebuie sa accepte succesiunea in termen de un an de la data deschiderii mostenirii. In cazul in care mostenitorul nu renunta la succesiune, dar nu si-a exercitat dreptul in decurs de 12 luni, el ar putea fi decazut din dreptul de a mosteni patrimoniul lasat de defunct.

Daca ai nelamuriri cu privire la o mostenire, intra pe site-ul avocatiasiduhnea.ro . Un avocat din Iasi specializat in Dreptul Familiei iti va oferi consiliere, asistenta si reprezentare juridica pentru ca succesiunea sa se desfasoare in termeni optimi!