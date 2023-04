Românii se pot trata în străinătate la preţuri similare cu cele din sistemul medical privat român

In momentul in care vestea unei afectiuni severe loveste ca un trasnet si iti da literalmente viata peste cap, in tine se activeaza forta de supravietuire, de a lupta, de a merge pana in panzele albe si de a incerca orice.

Asta inseamna sa nu te opresti la prima opinie medicala, ci sa cauti alte solutii si raspunsuri. Iar daca ai ajuns in acest punct, cu siguranta o vei intalni pe Eva Pavel . Aici vorbim atat de pacienti, protagonistii povestilor medicale delicate, cat si de familiile acestora.

Eva Pavel este consilier medical international de peste 1 deceniu

Avand o experienta de peste 11 ani pe zona medicala internationala, Eva Pavel ofera ajutor romanilor care aleg sa se trateze la spitale si clinici din strainatate. Nu este un secret faptul ca sistemul medical din Romania (atat segmentul public, cat si cel privat) are multe lipsuri in materie de tehnologii, dotari, aparatura, echipe interdisciplinare, resurse si proceduri.

Dar din fericire, dincolo de granite, dezvoltarile, cercetarile si performantele medicale au atins cel mai inalt punct din istorie. Din ce in ce mai mult in Lume se inregistreaza recorduri si succese medicale incredibile, datorita tehnologiei actuale avansate, planurilor de tratament inovatoare si bineinteles medicilor extrem de bine pregatiti.

In acest context, Eva Pavel, consilier medical international, este o punte de legatura foarte puternica intre pacientii romani are au nevoie de ingrijiri medicale deosebite si clinicile medicale de top din strainatate. In prezent, Eva are un portofoliu de recomandari foarte consistent din partea celor pe care i-a ajutat, iar una din ele vine chiar din partea lui Catalin Botezatu. Inca de la primele interventii pe care designerul le-a avut in strainatate, ziarele au scris ca Eva a fost ingerul sau pazitor. De altfel, Catalin a ramas un sustinator important pentru activitatea si misiunea Evei Pavel.

Preturile accesibile, unul din motivele principale pentru care romanii aleg tratamente in strainatate

De multe ori, pacientii romani nu iau in considerare un plan de tratament in afara tarii din considerente financiare. Cu toate acestea, Eva subliniaza ca in ultimii ani tot mai multi romani s-au convins ca solutiile medicale oferite in afara sunt la preturi asemanatoare cu cele din sistemul privat romanesc. "Uneori, sunt chiar mai mici."

Pentru preturi similare, in strainatate un pacient poate avea acces de asemenea la tehnologie, profesori doctori extrem de bine pregatiti si specializati pe anumite afectiuni, ingrijiri deosebite si tratamente de ultima ora.

Care este rolul unui consilier medical international? Nu poti pur si simplu sa mergi pe cont propriu?

Desigur ca pacientii romani si familiile acestora au varianta de a cauta ei insisi un spital foarte bun in strainatate si de a se ocupa de toata organizarea deplasarii.

Dar, atunci cand e vorba de o problema de sanatate, cine ar mai alege sa piarda timp cu o procedura pe care nu o cunoaste? Colaborand cu un consilier medical international, dintr-o data dai la o parte zilele si noptile pe care ar trebui sa le pierzi cautand si informandu-te despre cele mai bune solutii. In plus, serviciile de consiliere medicala nu genereaza costuri suplimentare pentru pacientii romani.

Si apoi pot interveni de asemenea barierele de limba, listele de asteptare, riscul de a taragana interventia sau tratamentul. Toate acestea pot face diferenta intre viata si moarte, intre recuperare si agravarea problemei de sanatate, intre durere si bucuria de a invinge boala.

De aceea, imediat ce un pacient ia in considerare sa contacteze un medic, ar trebui sa-si aleaga prima data consilierul medical. Acesta are o pregatire speciala astfel incat sa poata sprijini pacientul si sa-l puna in legatura cu cel mai bun specialist pentru afectiunea sa.

Ca si consilier medical international, Eva Pavel cunoaste toate protocoalele prin care un pacient ar trebui sa treaca. Echipa sa se ocupa de programarile necesare in strainatate si scurteaza timpul de solutionare medicala, din momentul diagnosticarii si pana in punctul de tratament.

Cum te poate ajuta Eva Pavel sa ajungi la un spital sau o clinica prestigioasa din strainatate?

Este suficient sa iei legatura cu echipa care se afla in spatele Evei, iar mai departe aceasta se va ocupa de tot ce trebuie pentru a te ajuta sa te poti trata in afara. Iti va fi organizat intreg parcursul de la plecarea din tara si rezervarea biletului de avion, pana la transferul de la aeroport la hotel, monitorizarea planului de investigatii si punerea la dispozitie a unui translator.

Eva colaboreaza cu multiple centre medicale de excelenta , pe diverse specializari, din Turcia, Austria, Grecia, Elvetia si Italia. Aceste spitale se bucura de popularitate si apreciere in toata lumea deoarece sunt ultra-dotate cu aparatura medicala de ultima ora, iar medicii sunt profesionisti specializati si dedicati misiunii lor. Foarte multi doctori din aceste centre de excelenta lucreaza in echipe multidisciplinare si au realizari foarte importante in domeniul medical.

Pentru ce fel de tratamente medicale se poate merge in strainatate?

Eva Pavel subliniaza ca "Pacientii pot solicita ajutor pentru o consultatie generala simpla sau pentru probleme de sanatate rare, complicate sau in stadiu avansat. Daca este necesar putem ajunge in spitale internationale unde se foloseste Chirurgia robotica, precum si multe alte proceduri si aparate medicale abia inventate."

Unele din cele mai dese solicitari de tratament in strainatate sunt cazurile de oncologie medicala (inclusiv pediatrica), chirurgie, dieta si nutritie, afectiuni oculare, hipertensiune arteriala, ginecologie si obstetrica, proteze, implantologie orala, ortopedie si traumatologie, blefaroplastie si altele.

Eva Pavel - realizatoarea si prezentatoarea emisiunii "Apel la consilier" de la Kanal D

Emisiunea pe care Eva o are la Kanal D si care a trecut deja de 4 sezoane este o privire spre viitorul medicinei pentru ca pune lupa pe tehnologie in domeniul medical. Eva calatoreste prin spitalele din strainatate si arata telespectatorilor imagini din interior, ofera sfaturi si informatii, destainuie povesti medicale reale.

Apel la consilier se bucura de o popularitate atat de mare incat Eva a declarat deja pentru Kanal D ca a primit invitatia de a dezvolta acest format de emisiune in multe alte tari din Europa.