Cele mai bune sfaturi despre cum puteți juca Casino Hold’em

Dacă doriți să aflați cum să jucați acest joc interesant la diverse casinouri online, continuați să citiți acest articol.

Pasionații de jocuri de noroc joacă poker de foarte mult timp. Aproximativ din secolul și creat în Statele Unite, pokerul rămâne încă unul dintre cele mai populare jocuri de cazino din lume.

Datorită avansului tehnologiei de-a lungul secolelor, în afară de serviciile de jocuri de noroc offline, cazinourilor online au dominat internetul. Oferind diverse jocuri de sloturi și jocuri de masă cu dealeri și jucători în timp real, cazinourile live au devenit o inovație populară și revoluționară în industria jocurilor.

A existat o perioadă când pokerul era jucat cu un pachet de 20 de cărți și dealerul nu putea distribui decât 5 cărți fiecărui jucător la un moment dat. Această regulă a fost stabilită în primii ani ai jocului. Casino Hold’em însă, se joacă pe un pachet de 52 de cărți, jucătorii primind 2 cărți la prima distribuire a cărților, urmate de 5 cărți comune. Acestea sunt cărțile distribuite între voi și dealer, pe care le puteți combina cu celelalte 2 cărți. Casino Hold’em poate fi jucat oriunde și oricând, chiar și în confortul casei.

În prezent, tot mai multe persoane preferă cazinourile live în detrimentul celor tradiționale, datorită beneficiilor incontestabile ale primelor. Acesta este motivul pentru care operatorii de cazinouri online câștigă astăzi sume impresionante. Sunteți nerăbdători să aflați cum se joacă Casino Hold’em? Să începem.

Casino Hold’em: Obțineți bani reali

Așa cum am menționat anterior, Casino Hold’em se joacă folosind un pachet de 52 de cărți, în care dealerul live vă va oferi primele două cărți cu fața în sus, în timp ce cărțile sale sunt distribuite cu fața în jos. Apoi, trei cărți comune, numite flop, vor fi distribuite și în centrul mesei.

Scopul acestui joc este să învingeți dealerului. Pare ușor, nu? Dacă sunteți familiarizați cu Texas Hold’em, jocul vi se va părea simplu. Singura diferență între cele două este că în Casino Hold’em, oponentul vostru este cazinoul și nu ceilalți jucători.

Tot ce trebuie să faceți este să stăpâniți regulile Casino Hold’em și să folosiți strategiile de mai jos pentru a câștiga jocul. Iată ce trebuie să știți pentru a juca acest joc:

-Asigurați-vă că aveți suficiente fonduri în cont pentru a continua;

-Ulterior, trebuie să plasați un pariu Ante și un pariu bonus sau doar un pariu Ante. Pariurile bonus sunt plătite separat. Dacă primele cinci cărți conțin o pereche de Ași sau una mai mare, veți câștiga suma corespunzătoare;

După ce dealerul live a distribuit două cărți și 3 cărți comune, este timpul să plasați pariuri Play. Puteți alege „PLAY 2x” sau „FOLD”. Dacă alegeți butonul „PLAY 2x”, veți plasa pariuri 2x pe pariul vostru Ante.

În cazul în care nu doriți să jucați în runda respectivă, puteți alege „FOLD”. Asta va încheia runda, dar veți pierde și pariul Ante.

Vi se acordă doar un timp limitat de alegere. Dacă nu reușiți, atunci puteți juca în runda următoare a jocului.

Odată ce toate pariurile sunt plasate, dealerul live va juca alte 2 cărți comune cu fața în sus. Acestea sunt numite „turn”. Ulterior, el va distribui și cărți numite river.

Sperăm că norocul va fi de partea voastră și veți câștiga o rundă de joc! Puteți primi bani numai dacă aveți o mână cu cinci cărți mai bună decât a dealerului live.

Mâini câștigătoare în Casino Hold’em

Nu sunteți încă familiarizați cu ierarhia mâinii de poker? Iată o explicație detaliată a modului în care sunt ordonate cărțile în Casino Hold’em.

Cărților sunt aranjate de la cea mai mare la cea mai mică astfel: As (Ace), Popă (King), Damă (Queen), Valet (Jack), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 și 2. Într-un set, valoarea lui As depinde pe celelalte cărți. Poate fi cea mai mare în combinațiile de cărți cu K, Q, J și 10, dar va fi cea mai mică dacă este împreună cu 5, 4, 3 și 2.

Pentru a câștiga, trebuie să vă familiarizați cu combinațiile de cărți (de la cea mai mare rang la cea mai mică):

Royal Flush (Chintă Roială): veți avea nevoie de A, K, Q, J și 10 de aceeași culoare. În acest caz, A este cea mai mare.

Straight Flush (Chintă de culoare): Aceasta se adaugă secvențial. Poate fi o combinație de 9, 8, 7, 6, 5 cu sau 6, 5, 4, 3, 2, toate de aceeași culoare.

Four of a Kind (Careu): Dacă aveți 4 cărți de aceeași valoare, aveți o combinație de 4 cărți de același fel.

Full house: Este o mână de 3 cărți identice de aceeași valoare și o pereche.

Flush (Culoare): Atâta timp cât aveți 5 cărți de aceeași culoare, veți avea un Flush.

Straight (Chintă): Obținerea unei chinte înseamnă intrarea în posesia a 5 cărți în ordine secvențială.

Three of a Kind (Trei cărți de același fel): Va trebui să aveți o mână de 3 cărți identice în ordine.

Two Pairs (Două perechi): Această combinație are loc dacă aveți două perechi de cărți care se potrivesc indiferent de culoarea lor, plus orice carte aleatorie.

Pair (O pereche): Obținerea unei perechi înseamnă intrarea în posesia a două cărți identice de același fel și a oricăror trei cărți într-o mână de cinci cărți.

High card (Carte mare): Combinația High Card se aplică numai atunci când nu aveți niciuna dintre combinațiile menționate mai sus. În acest caz, cea mai mare carte din mâna voastră va fi considerată cartea cea mai mare. Jucătorul cu cărți de valoare superioară va forma o mână de cinci cărți mai bună și, prin urmare, va câștiga.

Pokerul vă oferă șansa de a câștiga sume de bani extraordinare. Așadar, nu ezitați să vă încercați norocul. Succes!