Datoria Venezuelei depășește 200% din PIB. Țara intră în cea mai amplă restructurare din istorie

Imagine cu caracter ilustrativ din Caracas. sursa foto: Getty

240 de miliarde de dolari – mult peste cele 150-200 de miliarde estimate de piață – și o economie prăbușită de la 370 la 100 de miliarde de dolari în puțin peste un deceniu. Acestea sunt cifrele cu care Venezuela se pregătește să intre în cea mai amplă restructurare suverană din istorie, eclipsând recordul deținut de Grecia. La aproape un deceniu de izolare și la câteva luni după ce Nicolás Maduro a fost capturat printr-un raid militar american, Caracasul vrea un acord cu creditorii până la finalul anului, scrie Financial Times.

Venezuela se pregătește să dea în vileag un munte de datorii de 240 de miliarde de dolari, mult mai mare decât se credea, în timp ce țara se lansează în cea mai amplă restructurare suverană din istorie, după îndepărtarea lui Nicolás Maduro de către SUA.

Țara este pe cale să dezvăluie împrumuturi semnificativ mai mari decât estimările pieței, de 150 – 200 de miliarde de dolari, atunci când va ridica vălul pentru creditori asupra stării finanțelor sale, în săptămânile următoare, potrivit unor persoane familiarizate cu planurile țării.

Delcy Rodríguez, liderul interimar al Venezuelei, urmărește să ajungă la un acord cu creditorii până la finalul acestui an, ceea ce ar deschide calea revenirii țării pe piețele internaționale, după ce a fost ținută pe dinafară timp de aproape un deceniu sub Maduro, liderul autoritar capturat printr-un raid militar american în ianuarie.

Banca de investiții americană Centerview Partners, angajată drept consultant financiar de Caracas, a contribuit la elaborarea unui plan de readucere a datoriei Venezuelei pe o traiectorie sustenabilă, care va fi publicat la începutul lui iulie, potrivit unor persoane familiarizate cu planurile.

Tot luna aceasta, țara va da publicității și un mult-așteptat cadru macroeconomic, care va estima dimensiunea economiei sale grav afectate la aproximativ 100 de miliarde de dolari, în scădere de la 370 de miliarde în 2012 – ultimul an la putere al predecesorului lui Maduro, Hugo Chávez –, ceea ce duce raportul datorie/PIB peste 200%, au adăugat sursele.

În mod neobișnuit pentru o restructurare suverană de asemenea amploare, analiza de sustenabilitate a datoriei nu a fost realizată de FMI. Deținătorii de obligațiuni vor interpreta, probabil, această evaluare sumbră a finanțelor țării drept un semnal că Venezuela urmează să ceară o reducere semnificativă a valorii datoriilor lor.

Totuși, unii membri ai opoziției venezuelene se tem că o restructurare accelerată, în afara auspiciilor FMI, ar putea pune Venezuela într-o poziție de negociere mai slabă în raport cu deținătorii de obligațiuni.

Obligațiunile Venezuelei se tranzacționează la aproximativ 55 de cenți pe dolar, în creștere de la 33 de cenți înainte de căderea lui Maduro, însă aceste prețuri nu includ anii de dobânzi neplătite.

„Aceasta este una dintre primele restructurări mari din istorie în care FMI nu este autorul analizei de sustenabilitate a datoriei”, a spus un investitor care și-a lichidat recent pozițiile în obligațiuni venezuelene. „Trebuie să fie o discuție orchestrată de FMI între creditori (...) și un perimetru corect al datoriei, care să fie auditat”.

Persoane familiarizate cu planurile de datorie ale Venezuelei au spus că au existat discuții tehnice cu Fondul pe marginea datelor economice ale țării și că planul privind datoria va semăna cu un model FMI.

Venezuela a reluat colaborarea cu Fondul în aprilie, după șapte ani de izolare.

Un purtător de cuvânt al FMI a declarat că instituția nu a fost implicată în procesul de restructurare a datoriei anunțat de Venezuela.

„Personalul Fondului menține un dialog constant cu autoritățile venezuelene, inclusiv pe tema perspectivelor macroeconomice, așa cum procedăm cu toate țările membre. Fondul este pregătit să asiste autoritățile la nevoie”, au adăugat aceștia.

Centerview a refuzat să facă declarații.

Venezuela urmează acum să eclipseze defaultul Greciei de 200 de miliarde de dolari din 2012, din timpul crizei din zona euro, devenind cea mai mare restructurare înregistrată vreodată. Era deja considerată mai complicată decât orice restructurare anterioară, din cauza diversității datoriilor Venezuelei și a perioadei îndelungate scurse de când Caracasul a încetat să-și plătească creditorii.

Obligațiunile guvernului și ale PDVSA, compania petrolieră de stat, reprezintă cea mai mare și mai bine verificată parte a datoriei Venezuelei, în valoare de aproximativ 60 de miliarde de dolari, plus circa 40 de miliarde reprezentând dobânzi acumulate după default. Aceasta crește cu 5 miliarde de dolari pe an.

Investitorii au estimat anterior că Venezuela mai datorează între 30 și 50 de miliarde de dolari companiilor petroliere și creditorilor comerciali pentru facturi neachitate, precum și peste 20 de miliarde de dolari reprezentând despăgubiri acordate pe cale legală unor companii după ce regimul Chávez le-a expropriat proprietățile.

Tot prin estimări, se crede că Venezuela mai datorează între 10 și 20 de miliarde de dolari Chinei – datorii pe care Caracasul le plătea anterior din exporturile de petrol, dar pe care se crede că a încetat să le mai onoreze –, aproximativ 6 miliarde Rusiei și 4 miliarde băncilor de dezvoltare.

Guvernul lui Rodríguez s-a mișcat mai repede decât se așteptau mulți creditori, declanșând restructurarea luna trecută prin numirea lui Matthieu Pigasse de la Centerview, bancherul francez care a sprijinit Grecia, Argentina și alte țări în mari acorduri de datorie pe vremea când lucra la Lazard.

Pigasse, care s-a transferat la Centerview în 2020 și căruia i s-a alăturat ulterior partenerul său de la Lazard, Hamouda Chekir, are o experiență îndelungată la Caracas, fiind consultant la vânzarea Citgo, fosta filială americană a PDVSA, și o relație apropiată cu Rodríguez, veche de peste un deceniu.

Lazard a încercat recent să o înlocuiască pe Centerview, scriindu-i guvernului venezuelean o ofertă de a lucra în schimbul unui onorariu de aproximativ 25 de milioane de dolari, despre care spunea că reprezintă o „valoare excepțională”, potrivit unei scrisori văzute de FT. Lazard a perceput aceeași sumă și pentru restructurarea Greciei, în 2012.

Venezuela a respins prompt oferta Lazard. Într-un comunicat, guvernul a declarat: „La fel ca în procesele noastre anterioare de selecție a consultanților, am aplicat un set consecvent de criterii axate pe experiența echipei, expertiză, calitatea analizei și înțelegerea circumstanțelor noastre (...). Pe baza acelorași considerente, am ales Centerview Partners drept consultant financiar”.

Onorariul Centerview urmează încă să fie stabilit definitiv, au spus alte persoane familiarizate cu discuțiile.

Lazard a refuzat să facă declarații.

Deținătorii de obligațiuni sunt cel mai interesați de cât de repede poate reînvia țara producția de petrol și de cum a funcționat, de la plecarea lui Maduro, restabilirea vânzărilor de țiței, mijlocită de SUA.

Banca centrală a Venezuelei, care a început din nou să publice cu regularitate o parte din datele economice, a dat publicității săptămâna aceasta date privind balanța de plăți, ce arătau vânzări din exportul de petrol de 5,5 miliarde de dolari în primele trei luni ale acestui an.

Suma este în creștere față de cele 4,4 miliarde din ultimele luni ale domniei lui Maduro, dar mult sub nivelul perioadei de glorie de dinaintea declarării incapacității de plată și a sancțiunilor americane.

„Calendarul face lucrurile mai complicate (...) s-ar putea încheia până în 2026? Există o mică șansă. Dar chiar cred că se va prelungi până în 2027”, a precizat Jeff Grills, administrator de portofoliu la Aegon Asset Management.