eMAG reduceri laptopuri HP. 5 preturi mai mici si cu 5.370 de lei

eMAG reduceri laptopuri HP. Magazinul online emag.ro are reduceri excelente in aceasta perioada la laptopuri HP.

eMAG reduceri laptopuri HP – Toate ofertele sunt AICI.

Laptopurile HP au reduceri care ajung pana la 58% in aceasta perioada, un laptop fiind redus chiar cu 5.370 de lei. Am analizat oferta si am ales cele mai interesante laptopuri.

Pentru ca Romania trece printr-un val de viscol, am cautat si cateva oferte la aparate de incalzire

eMAG reduceri laptopuri HP

1. Un laptop HP 250 G6 cu procesor Intel® Core™ i3-6006U 2.00 GHz, 15.6", 4GB, 128GB SSD, DVD-RW, Intel HD Graphics 520, cu sistemul de operare Microsoft Windows 10 Pro gata instalat, are o reducere de 58% in campania eMAG reduceri laptopuri HP.

Laptopul HP 250 G6 se bucura de o diagonala generoasa de 15,6 inchi.

Iata caracteristicile sale:

LED HD Anti-Glare (1366x768)

Intel Core i3- 6006U (2GHz, 3MB)

video integrat Intel HD Graphics

RAM 4GB DDR4 2133 (1x4GB)

SSD 128GB

DVD+/-RW SuperMulti DL

Card reader

Boxe stereo integrate, HD audio

Webcam VGA, LAN 10/100/1000, WLAN Intel 3168 AC 1x1

Bluetooth 4.2

Porturi: 2xUSB3.1/ 1xUSB2.0/ 1xVGA/ 1xHDMI/ 1xheadphone/microphone/ 1xRJ-45/ 1xAC Power, adaptor 45W, Baterie 3 celule Li-ion

Tastatura standard cu keyboard numeric, Greutate 1.86 kg, Dimensiuni 38x 25,38 x 2,38cm, Windows 10 Pro 64bit

eMAG reduceri laptopuri HP – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri laptopuri HP – laptopuri 2-in-1

2. Un alt laptop la oferta este laptopul 2-in-1 HP, cu diagonala de 12 inchi, Pro x2 612 G2, FHD Touch, Intel Core i7-7Y75, 8GB, 512GB SSD, GMA HD 615, Win 10 Pro, care are o reducere de 53% in campania eMAG reduceri laptopuri HP. Laptopul este perfect pentru cei mobili si dinamici, aflati tot timpul in miscare, deoarece este foarte subtire si usor.

Laptopul are procesor i7 cu 2 nuclee, un ecran Full Hd, touchscreen, rezolutie 1920 X 1080, o memorie cu o capacitate de 8 GB, un hard disk cu un spatiu de stocare de 512 GB, camera web full HD, difuzoare integrate si microfoane duale integrate.

Insa punctul forte al acestui laptop este greutatea extraordinar de mica: are numai 1,2 kilograme, fiind extrem de usor de luat oriunde.

eMAG reduceri laptopuri HP – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri laptopuri HP - ultrabook

3. Un alt ultrabook HP care ne-a atras atentia este laptopul EliteBook Folio G1, UHD Touch, Procesor Intel® Core™ m7-6Y75 (4M Cache, up to 3.10 GHz), 8GB, 512GB SSD, GMA HD 515, Win 10 Pro.

Ultrabookul are o diagonala de 12,5 inchi si o reducere de 5.370 de lei in campania eMAG reduceri laptopuri HP.

Greutatea acestui laptop este pur si simplu uimitoare: cantareste numai 0,97 de kilograme, fiind ideal de luat cu voi nu doar cand vreti sa lucrati in oras, ci si cand plecati in vacante.

eMAG reduceri laptopuri HP – Toate ofertele sunt AICI.

4. Ultrabookul HP cu diagonala de 12,5 inchi EliteBook Folio G1, UHD Touch, Procesor Intel® Core™ m5-6Y54 (4M Cache, up to 2.70 GHz), 8GB, 256GB SSD, GMA HD 515, Win 10 Pro, are o reducere de 40% in campania eMAG reduceri laptopuri HP.

eMAG reduceri laptopuri HP – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri laptopuri HP – diagonala mare

5. Cei care isi doresc un laptop performant, dar ieftin, pot alege laptopul HP 250 G6 cu procesor Intel® Pentium® N3710 1.60 GHz, cu diagonala de 15,6 inchi, 4GB, 500GB, DVD-RW, Intel HD Graphics, Free DOS.

Laptopul are o reducere de 36% in campania eMAG reduceri laptopuri HP.

Laptopul are un design mobil durabil, ce face fata sarcinilor complexe. Sasiul durabil al notebook-ului face fata rigorilor zilnice si va protejeaza computerul portabil.

Conceput pentru afaceri, cu acest laptop puteti sa finalizati cu incredere proiectele cu puterea celor mai recente procesoare Intel Core/Pentium/Celeron, cu memorie DDR4 optionala. Notebookul este gata de conectare la toate perifericele si conceput pentru cerintele de afaceri.

eMAG reduceri laptopuri HP ieftine

HP Touchpoint Manager cu Always On Remote Management ofera utilizatorilor instrumente si servicii simple, de la o singura solutie bazata pe cloud, pentru gestionarea datelor si a securitatii.

Unitatea optionala SuperMulti DVD+/-RW va permite sa vedeti filme de pe DVD si sa creati copii de rezerva pentru proiectele dvs.

Laptopul atenuează zgomotului ambiant, inclusiv clicurile de tastatura, cu software-ul HP Noise Reduction. Profitati din plin de conferintele virtuale. Dati viata activitatii prin sunetul captivant cu bas profund si bogat si dialogurile extrem de clare, utilizand software-ul DTS Studio Sound™=.

eMAG reduceri laptopuri HP la oferta

Placa grafica optionala AMD Radeon cu pana la 2 GB de memorie video, montata in notebook-ul HP 250, asigura experiente vizuale impresionante pe afisajul FHD optional.

Modulul firmware TPM (Trusted Platform Module) ofera chei de criptare la nivel de hardware, care contribuie la protejarea datelor, e-mailului si acreditarilor utilizatorilor. Beneficiati de conexiuni rapide cu combinatia LAN Gigabit si WLAN 802.11ac/Bluetooth 4.2.

Cu cele mai recente optiuni de stocare, PC-ul portabil HP 250 asigura performante optime. Alegeti dintr-o gama de optiuni de unitati SSD sau HDD, pentru un spatiu de stocare de pana la 1 TB.

eMAG reduceri laptopuri HP – Toate ofertele sunt AICI.



Foto: sahiltrikha786 / pixabay.com