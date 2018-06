eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Prețuri cu 5.000 de lei mai mici

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online emag.ro are in aceasta perioada o campanie de reduceri la televizoare cu cea mai buna rezolutie existenta pe piata, cea 4K Ultra HD.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Reducerile ajung chiar pana la 5.000 de lei.

Am analizat oferta si am ales cele mai interesante preturi:

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung

1. Televizorul QLED Curbat Smart Samsung, cu diagonala de 138 de cm, 55Q8C, 4K Ultra HD, are o reducere de 48% in campania eMAG reduceri televizoare.

Tehnologia Quantum Dot ofera culori perfecte, folosind un aliaj inovator. Prin Q Colour vei descoperi o lume a volumului de culoare care iti va schimba perceptia despre televizoare.

Q7F ofera o experienta de vizionare superba cu mai multa profunzime si contraste mai indraznete. Indiferent de momentul zilei, ramai fermecat de intensitatea fiecarei scene, in orice mediu.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD

Iar prin Q HDR 1500 vezi ce altii nu pot vedea. Te pierzi in secvente exact cum si-a dorit regizorul, gasind cele mai mici detalii care, in mod obisnuit, raman ascunse in umbre sau sunt prea luminoase. In plus, datorita Q Viewing Angle poti spune "adio" distorsiunii de culoare. Te poti bucura de aceeasi experienta de vizionare, oriunde ai sta in camera. Datorita culorilor vii Q7F si unghiurilor generoase de vizionare, orice loc este perfect.

Q Engine este mai rapid decat inainte, analizand continutul de pe ecran pentru a-ti oferi o imagine optima intotdeauna.

Trebuie mentionat si faptul ca, indiferent daca este asezat pe un suport sau suspendat de perete, televizorul se potriveste perfect in spatiu, avand partea din spate perfect finisata si neteda, fara cabluri vizibile. Foloseste inteligent spatiul din camera. Cu un singur cablu optic aproape invizibil, te poti conecta la toate dispozitivele, fara cabluri incurcate.

Ramele televizorului sunt incredibil de subtiri. Fara rame, vei obtine o experienta de vizionare cu adevarat captivanta. Iar spatele metalic, neted, al Q8C-ului, se potriveste perfect oriunde in casa ta.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung curbat

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

2. Televizorul QLED Curbat Smart Samsung, 123 cm, 49Q7C, 4K Ultra HD, are o reducere de 5.099,99 de lei.

Acest televizor curbat de la Samsung are rame incredibil de subtiri: fara rame, vei obtine o experienta de vizionare cu adevarat captivanta.

Invisible Connection iti permite sa folosesti inteligent spatiul din camera. Cu un singur cablu optic aproape invizibil, te poti conecta la toate dispozitivele, fara cabluri incurcate.

Standul No-Gap Q8C se monteaza perfect de perete, fara sa ramana spatiu intre cele doua. Superb din toate unghiurile, se potriveste de minune in living.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD la oferta

Insa punctul forte al televizorului este ecranul curbat. Frumos curbat pentru imagini excepționale. curbura optima Q7C te atrage prin eleganta sa, oferindu-ti un design estetic unic.

Ai controlul suprem in mainile tale cu o singura telecomanda. Cu functia Control vocal, navigarea va fi mai usoara. Smart Hub Gasesti continutul dorit, organizat pe un singur ecran. Poti chiar sa-l pre-vizualizezi fara a-l deschide. One Depth aduna o varietate de continut pe un singur ecran.

Pur si simplu conecteaza telefonul mobil la marele ecran si bucura-te de tot continutul. Iar cu aplicatia Smart View, poti controla perfect totul de pe telefonul mobil.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Philips

3. Televizorul LED Smart Philips, cu diagonala de 139 de cm,55PUS6162/12, 4K Ultra HD, are o reducere de 45% in campania eMAG reduceri televizoare.

Televizorul Ultra HD are o rezolutie de patru ori mai mare decat cea a unui televizor Full HD obisnuit. Cu peste 8 milioane de pixeli si tehnologia unica de upscaling Ultra Resolution, vei experimenta cea mai buna calitate a imaginii. Cu cat calitatea continutului original este mai ridicata, cu atat imaginile vor fi mai bune si rezolutia imbunatatita.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD ieftine

Beneficiaza de claritate imbunatatita, de perceptia unei adancimi sporite, contrast superior, miscare naturala si detalii fara cusur. Cu Smart TV vei descoperi o experienta mai inteligenta care se afla dincolo de televizorul traditional. Inchiriaza si reda filme, clipuri video sau jocuri din magazinele video online. Vizioneaza programe de televiziune recuperate de pe canalele preferate si bucura-te de o selectie din ce in ce mai bogata de aplicatii online cu Smart TV.

High Dynamic Range Plus este un nou standard video. Acesta redefineste divertismentul la domiciliu prin inovatii in ceea ce priveste contrastul si culoarea. Bucura-te de o experienta senzoriala care surprinde bogatia si insufletirea initiale, redand totusi cu acuratete intentia creatorului de continut. Rezultatul final consta in aspecte esentiale mai stralucitoare, contrast mai bun si o gama mai larga de culori si detalii mai atractive.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Horizon

4. Dintre televizoarele 4K Ultra HD incluse acum in campania eMAG reduceri televizoare, cel mai bun pret il are televizorul LED Horizon 43HL8500U, cu rezolutie 4K Ultra HD, diagonala de 108 cm.

Cu acest televizor poti sa traiesti experienta cinematografica in fata televizorului si sa pasesti dincolo de ecran, transformand experienta vizuala intr-un spectacol de neuitat. Exploreaza o lume inedita, unde continutul de calitate, posibilitatile multiple si confortul sunt la indemana.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD performante

Tehnologia avansata 4K Ultra HD ofera gradul ideal de contrast si culoare pentru vizionarea continutului la calitate UHD. Cu noul HORIZON 4K UHD TV si o rezolutie de 4 ori mai mare decat a unui televizor Full HD experimentezi o mai mare profunzime a detaliilor, iar calitatea imaginii este incredibil de vie si clara, chiar si atunci cand este vizualizata la distante apropiate de televizor.

Cu o margine ingusta, televizorul 4K UHD de la HORIZON ofera privitorului o experienta cu totul aparte. Suprafata de vizualizare extinsa si rama fina de jur imprejur sunt atuurile unui design care imbratiseaza necesitatile tale.