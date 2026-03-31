Iancu Guda propune "acciza inversă" pentru ieftinirea combustibilului la pompă: Nu e corect să beneficieze şi Ţiriac sau miliardarii

Foto: Agerpres

Economistul Iancu Guda a intervenit, marţi, la Antena 3 CNN, unde a afirmat că nu este de acord cu raţionalizarea combustibilului în România, dar propune aplicarea "accizei inverse" la pompă. "Dacă facem o reducere generalizată a accizei, ar trebui să fie o acciză inversă. Deci o reducere a accizei pe măsură ce preţul creşte. Pentru că nu e corect să ieftinim combustibilul pentru toată lumea, inclusiv pentru domnul Ţiriac, inclusiv pentru miliardari", a spus Guda.

"(n.r. - vom avea raţionalizare la pompă?) La ce consum avem în România din import, din acest canal Ormuz, de 20% doar pe motorină, nu cred că este atât de mare. Iar pentru gaze, de la anul, vă reamintesc: se operaţionalizează proiectul Neptun Deep şi că România devine cel mai mare producător, inclusiv exportator din UE, şi va fi chioar o oportunitate pentru noi.

Nu, n-o să avem raţionalizare la pompă. Ar trebui să se intervină mai hotărât în 2 scenarii: fie reducere masivă, cu 50% la acciză pentru anumite sectoare critice, sau, dacă facem o reducere generalizată a accizei, ar trebui să fie o acciză inversă. Deci o reducere a accizei pe măsură ce preţul creşte. Pentru că nu e corect să ieftinim combustibilul pentru toată lumea, inclusiv pentru domnul Ţiriac, inclusiv pentru miliardari", a declarat Iancu Guda.

România taie acciza doar la motorină, "într-o primă etapă"

Premierul Ilie Bolojan, a anunţat, luni seară, că, în urma unei "şedinţe de lucru" de la Guvern, s-a decis că "vom reduce valoarea accizei din prețul combustibilului", dar, "în primul rând ne vom concentra pe motorină, într-o primă etapă".

Prim-ministrul a şi explicat, la Digi24, de ce se taie acciza numai la motorină, într-o primă fază: "Aici au fost creșterile cele mai mari. Peste 70% din consumbul de combustibil din România e motorină. Impactul e la două treimi din cei care folosesc mașinile în România".

Bolojan a adăugat că, "până la sfârșitul săptămânii, schema la acciză va fi pusă în discuție, ca săptămâna viitoare să fie adoptată".