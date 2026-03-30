Ilie Bolojan anunţă că, "într-o primă etapă", acciza va fi tăiată doar la motorină: "Intervenim acolo unde efectul e maxim"

Premierul Ilie Bolojan, a anunţat, luni seară, că, în urma unei "şedinţe de lucru" de la Guvern, s-a decis că "vom reduce valoarea accizei din prețul combustibilului", dar, "în primul rând ne vom concentra pe motorină, într-o primă etapă". Prim-ministrul a şi explicat, la Digi24, de ce se taie acciza numai la motorină, într-o primă fază: "Aici au fost creșterile cele mai mari. Peste 70% din consumbul de combustibil din România e motorină. Impactul e la două treimi din cei care folosesc mașinile în România".

Prim-ministrul României a adăugat că, "până la sfârșitul săptămânii, schema la acciză va fi pusă în discuție, ca săptămâna viitoare să fie adoptată".

"Am participat (la întâlnirea de azi din Coaliție), nu au fost președinții PSD și USR. Deci înainte de a explica cât se poate de clar ce am făcut până acum suntem în situația în care de o lună datorită războiului piețele internaț de combustibil sunt perturbate puternic, asta a făcut ca prețul internațional al țeiului să crească cu peste 50%, ajungând la peste 140 de dolari pe baril, iar ca efect toate piețele lumii au fost afectate.

În românia, la motorină, prețurile au crescut de la 8 lei la 10,4 lei. O creștere de 30%, nu le puteam opri, suntem o piață influențată de ce se întâmplă extern

Când ne-am apropiat de o valoare care s-ar duce înspre o stabilizare, adică creșterea noastră să semene cu creșterea de pe piața internaț atunci e logic să intervii. Dacă intervii când lucrurile sunt total volatile e ca și cum ai mătura când viscolește. Efectul e zero.

Am luat o primă măsură stabilind o perioadă în care vom interveni, considerând că 3 luni e o perioadă critică am intervenit pt a elimina posibilitatea de a specula prețuri limitând adaosurile. Ar trebui să vedem o ușoară reacție a pieței. am limitat exporturile de motorină și țiței, am redus cantitatea de biocombustibil și am prelungit schemele de sprijin pt transportatori și agricultor. agricultorii nu mai plătesc acciza,decât o cotă reziduală", a afirmat Bolojan penstru sursa amintită.

Premierul a anunţat că va fi tăiată acciza la motorină, iar valoarea reducerii urmează a fi stabilită.

"Vom reduce valoarea accizei din prețul combustibilului în primul rând ne vom concentra pe motorină, într-o primă etapă. aici au fost creșterile cele mai mari. Peste 70% din consumbul de combustibil din ro e motorina. Impactul e la două treimi la cei care folosesc mașinile în România, trebuie să intervenim acolo unde efectul e maxim și are un impact asupra unui număr mare de cetățeni.

Lucrăm la una sau două ipoteze de lucru care vor fi prezentate zilele următoare pentru impact maxim în piață și să ținem cont de posibilitățile pe care le avem, toate aceste reduceri sunt o cheltuială pe care o plătește bugetul de stat ce am încasat suplimentat din TVA în martie s-a direcționat pt subvenția pt transportatori și agricultori. Intervenția trebuie să fie sustenabilă.

O sumă de bani din acciza va fi redusă, ministerul de finanțe lucrează la simulări în așa fel încât să putem să calculăm exact impactul și costul total al acestei reduceri care trebuie acoperită din buget banii nu vor mai fi încasați la bugetul de stat. Acest tip de facilitate trebuie acoperit de undeva, alocăm de la buget, în limita suportabilității, având în vedere deficitul, trebuie o reducere sesizabilă. Dacă impactul nu e vizibil, înseamnă că nu am făcut nimic", a mai spus Bolojan.

Prim-ministrul României a adăugat că, "până la sfârșitul săptămânii, schema la acciză va fi pusă în discuție, ca săptămâna viitoare să fie adoptată".

