Imagini de pe șantierul autostrăzii Focşani-Bacău. Circulația pe lotul 1 ar putea fi deschisă până la finalul anului

<1 minut de citit Publicat la 18:11 24 Sep 2025 Modificat la 18:12 24 Sep 2025

Circulaţia pe lotul 1 al autostrăzii Focşani-Bacău ar putea fi deschisă până la finalul anului. Foto: Cristian Pistol/Facebook

Stadiul lucrărilor pe lotul 1 al autostrăzii Focşani-Bacău, parte din Autostrada A7, a ajuns la 80%, iar dacă ritmul se menţine, circulaţia pe acest lot va fi deschisă până la finalul anului, afirmă directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Pistol a publicat imagini de pe şantierul lotului 1 al autostrăzii Focşani-Bacău.

Pe cei aproximativ 36 de kilometri ai lotului Focşani-Domneşti Târg, constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 1.500 de muncitori şi 425 de utilaje şi până acum a aşternut deja asfalt pe circa 28 kilometri.

”Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 80%, iar dacă ritmul se menţine, circulaţia pe acest lot va fi deschisă până la finalul anului (2025)”, a afirmat şeful CNAIR.

Valoarea contractului pentru construcţia acestui lot al A7 este de 2,3 miliarde lei (fără TVA), iar sursa de finanţare este asigurată prin PNRR.