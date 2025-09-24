Imagini de pe șantierul autostrăzii Focşani-Bacău. Circulația pe lotul 1 ar putea fi deschisă până la finalul anului

Stadiul lucrărilor pe lotul 1 al autostrăzii Focşani-Bacău, parte din Autostrada A7, a ajuns la 80%, iar dacă ritmul se menţine, circulaţia pe acest lot va fi deschisă până la finalul anului, afirmă directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
Pistol a publicat imagini de pe şantierul lotului 1 al autostrăzii Focşani-Bacău.
Pe cei aproximativ 36 de kilometri ai lotului Focşani-Domneşti Târg, constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 1.500 de muncitori şi 425 de utilaje şi până acum a aşternut deja asfalt pe circa 28 kilometri.
”Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 80%, iar dacă ritmul se menţine, circulaţia pe acest lot va fi deschisă până la finalul anului (2025)”, a afirmat şeful CNAIR.
Valoarea contractului pentru construcţia acestui lot al A7 este de 2,3 miliarde lei (fără TVA), iar sursa de finanţare este asigurată prin PNRR.