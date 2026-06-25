Nazare anunţă că deficitul României s-a redus la jumătate faţă de anul trecut: Urmează etapa critică, discuțiile cu agențiile de rating

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Agerpres

Discuțiile cu agențiile internaționale de rating, înaintea noilor rapoarte de evaluare a țării, vor avea loc în perioada următoare, iar evoluțiile din execuția bugetară actuală vor susține argumentele noastre privind capacitatea de a continua consolidarea fiscală, a postat, joi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe Facebook.

'În perioada următoare urmează însă o etapă critică: discuțiile cu agențiile internaționale de rating, înaintea noilor rapoarte de evaluare a țării. În astfel de momente, credibilitatea nu se construiește prin declarații, ci prin rezultate, consecvență și capacitatea de a demonstra că menținem direcția asumată. Evoluțiile din execuția bugetară actuală vor contribui cu siguranță la acest efort și vor susține argumentele noastre privind capacitatea de a continua consolidarea fiscală', a explicat ministrul, preluat de Agerpres.

Acesta a subliniat că datele privind execuția bugetară la 31 mai 2026, publicate joi de Ministerul Finanțelor, arată nu doar că România reușește să mențină echilibrul într-o perioadă complicată, ci și să facă din nou una dintre cele mai importante ajustări bugetare din ultimii ani.

"Deficitul bugetar la 5 luni ajunge la 1,75% din PIB, comparativ cu 3,35% din PIB în aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, investițiile publice au continuat să crească și au ajuns la 44,73 miliarde lei, cu peste 4 miliarde lei mai mult decât anul trecut.

O parte tot mai importantă a acestui efort este susținută prin fonduri europene și prin proiectele finanțate din PNRR - practic, am reușit să atragem din ce în ce mai mulți bani europeni, să reducem accelerat deficitul și toate acestea fără a opri investițiile.

Sunt rezultate obținute cu mult efort și sunt totodată dovada clară că România poate corecta dezechilibrele acumulate în ultimii ani fără să sacrifice dezvoltarea. Cu responsabilitate și pragmatism, cifrele reconfirmă că putem construi mai multă stabilitate și predictibilitate și putem readuce economia României pe o curbă a performanței", a transmis Alexandru Nazare.

Ce obiective trebuie să păstreze România

Pe de altă parte, el a semnalat că România are nevoie de stabilitate și de evitarea oricărui pas înapoi, iar tot ceea ce funcționează trebuie accelerat și replicat.

"Alături de menținerea direcției de reducere a deficitului, un set de obiective esențiale trebuie să rămână constante, pentru sănătatea finanțelor publice: investițiile, absorbția fondurilor europene, implementarea PNRR, operaționalizarea SAFE, aderarea la OCDE și continuarea parcursului către zona euro.

Acestea nu sunt obiective individuale sau politice. Sunt obiective strategice ale României. De aceea, chiar dacă cifrele de azi ale deficitului sunt un semn bun pentru România, nu avem motive de relaxare. Traversăm o perioadă în care nu ne permitem să pierdem direcția", a punctat ministrul Finanțelor.

Execuția bugetului general consolidat la 31 mai 2026 s-a încheiat cu un deficit diminuat semnificativ, de 35,94 miliarde lei, respectiv 1,75% din PIB, comparativ cu deficitul de 64,23 miliarde lei (3,35% din PIB) înregistrat în aceeași perioadă a anului 2025, a anunțat Ministerul Finanțelor.

După primele patru luni din 2026, deficitul bugetar fusese de 23,95 miliarde lei, respectiv 1,17% din PIB.