"Există un risc foarte real să ajungem la junk". Christian Năsulea a explicat de ce statul colectează puţin, deşi a crescut taxele

Christian Năsulea a explicat de ce statul colectează puţin, deşi a crescut taxele. Foto: Getty Images

Economistul Christian Năsulea a explicat, în direct, la Antena 3 CNN, de ce România este afectată de conceptul economic numit "curba Laffer" (n.r. - arată raportul dintre nivelul cotelor de impozitare și veniturile încasate la bugetul de stat). "Când creşti taxele prea mult, începi să colectezi mai puţin", a afirmat Năsulea.

Datoria publică a României este estimată la 61,6% din PIB în 2026, va urca la 63,4% din PIB în 2027 şi este proiectată să ajungă la circa 90% din PIB în 2036, conform Raportului de convergenţă pentru 2026, publicat miercuri de Comisia Europeană.

"(cât ne costă, pe noi toţi, această criză?) E dificil de făcut calculul, ca să spun cât costă. În afara faptului că ne împrumutăm cu câte 1 miliard pe zi, în aşa fel încât să putem ţine lucrurile sub control, în forma actuală.

Ceea ce aţi auzit, apropo de estimare, cu vârful datoriei, care ar trebui să fie undeva pe la 68-69%, e varianta optimistă. Avem deja calcule care vin de la CE în care se vorbeşte de 90% în 2036. Dacă nu se găseşte o soluţie care să nu fie omul potrivit, să ne spună care e planul, cum vor face în următorii 10 ani să guverneze această ţară, ne vom duce într-o zonă extrem de problematică.

Da, ar trebui pensiile să fie indexate, dar nu suntem bani pentru asta. Da, ar trebui mai mulţi bani la Educaţie, dar nici pentru asta nu sunt bani. Trebuie bani pentru înzestrarea Apărării, nici pentru asta nu sunt bani.

Apropo de "curba Laffer", un concept economic bine cunoscut (n.r. - arată raportul dintre nivelul cotelor de impozitare și veniturile încasate la bugetul de stat), la un moment dat, când creşti taxele prea mult, începi să colectezi mai puţin. Nu înseamnă că, dacă te-ai dus cu taxele... la TVA la 21%, asta înseamnă că pe termen lung încasezi din ce în ce mai puţin.

Când taxele pe muncă, pe consum, sunt prea mari, gradul, populaţia şi firmele se orienteze spre alte soluţii, alte destinaţii, astfel încât veniturile tale scad în mod constant. E o problemă care ne va afecta structural pe termen lung, pentru că suntem la un nivel mult prea ridicat al taxelor.

Însă asta nu înseamnă că ne permitem să introducem vreo scădere de taxe în acest moment, pentru că ameninţarea acestui deficit şi a creşterii explozive a datoriei publice este mai mare decât cea a problemei legate de colectarea la buget, de veniturile insuficiente pentru a acoperi aceste cheltuieli foarte mari pe care le face statul", a afirmat Christian Năsulea.

Economistul avertizat că România ar putea fi retrogradată la junk.

"(există riscul real să ajungem la junk?) Există un risc foarte real să ajungem la junk. În momentul de faţă ceea ce ne-a salvat este că avem o variantă de avarie cu acest guvern care încă îşi face treaba, care duce la reducerea deficitului în continuare. Este semnalul pozitiv care ne menţine în acest moment.

Când vom avea un nou guvern, trebuie să fie un guvern care să aibă soluţii mai bune decât cele păe care le poate implementa guvernul în funcţie, astfel încât să mergem într-o direcţie pozitivă", a mai spus Năsulea.