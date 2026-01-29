Persoana decedată cu amenzi sau datorii ANAF. Se moștenesc sau nu? Cine plătește?

1 minut de citit Publicat la 13:36 29 Ian 2026 Modificat la 13:36 29 Ian 2026

Datoriile fiscale la ANAF fac parte din masa succesorală. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Datoriile fiscale ale unei persoane decedate, inclusiv obligațiile către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), ridică adesea întrebări pentru moștenitori. Legislația românească clarifică ce se întâmplă cu amenzile, taxele și alte datorii după deces și cine este responsabil pentru plata lor, conform prevederilor actuale din Codul civil și Codul fiscal.

Amenzile personale nu se moștenesc, în timp ce datoriile fiscale la ANAF fac parte din masa succesorală și pot fi preluate de moștenitori în limita bunurilor moștenite. Moștenitorii care consideră că pasivul depășește activul au posibilitatea de a refuza moștenirea, evitând astfel răspunderea personală pentru datoriile defunctului.

Amenzile nu se moștenesc

În mod obișnuit, amenzile contravenționale aplicate persoanei decedate nu se transmit moștenitorilor, deoarece ele reprezintă sancțiuni personale legate de comportamentul defunctului și nu obligații patrimoniale ce pot fi preluate.

Acest principiu este stabilit de reglementările privind succesiunea, care prevăd că anumite obligații, legate inseparabil de persoana decedată, nu fac obiectul moștenirii.

Astfel, amenzile contravenționale nu intră în masa succesorală și nu pot fi impuse moștenitorilor.

Ce se întâmplă cu datoriile la ANAF ale unei persoane decedate

Datoriile fiscale clasice, cum ar fi impozitele, taxele și contribuțiile neachitate, fac parte din masa succesorală și pot fi preluate de moștenitori proporțional cu cota lor de moștenire.

Moștenitorii care acceptă moștenirea preiau atât bunurile, cât și datoriile persoanei decedate, însă răspund doar în limita bunurilor moștenite, fără a fi obligați să plătească din averea personală pentru sumele care depășesc patrimoniul succesor.

În cazul în care patrimoniul nu este suficient pentru acoperirea datoriilor fiscale, restul obligațiilor rămâne neacoperit, iar moștenitorii nu pot fi trași la răspundere suplimentară.

Ce tipuri de datorii se moștenesc

Datoriile fiscale către ANAF, inclusiv restanțele la impozite pe venit sau contribuțiile sociale, se moștenesc și trebuie gestionate în cadrul succesiunii.

În plus, moștenirea poate include și alte obligații patrimoniale, cum ar fi creditele bancare sau alte împrumuturi ale defunctului, dar moștenitorii răspund numai până la valoarea bunurilor moștenite.

Cheltuielile legate de întreținerea succesiunii sau taxele de succesiune intră de asemenea în pasivul moștenirii și pot fi suportate de moștenitori proporțional cu cota lor succesorală.