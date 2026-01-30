Previziunile BNR pentru 2026. Dan Suciu: Există spaţiu pentru concedieri în sectorul public. Cel mai mare risc economic e unul politic

Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu și guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, spune, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că măsurile fiscale luate de guvern sunt suficiente pentru reducerer deficitului bugetar și că „nu mai e nevoie de taxe suplimentare”. Potrivit oficialului BNR, inflația va scădea la 4% la finalul anului, iar cel mai mare „risc economic” este unul politic. „Stabilitatea guvernamentală, indiferent de formulă sau de persoane, este principalul risc”, spune Suciu. În legătură cu recesiunea, acesta precizează că deși există riscul unei recesiuni tehnice, „recesiunea propriu-zisă, aceasta nu va fi”.

„Va fi o scădere mai lentă a inflaţiei în primele 6 luni. Probabil că nu va fi cu mult diferită faţă de ultimele luni atunci când au fost variaţii mici legate de inflaţie, între 10 şi 9 procente, creştere anualizată. În partea a doua a anului ne aşteptăm să avem o scădere mai puternică a inflaţiei, spre 4%, aşa arăta ultimul nostru raport”, spun Dan Suciu.

Purtătorul de cuvânt al BNR transmite Guvernului că „măsurile luate sunt suficiente”.

„Din perspectiva analizelor pe care le fac specialiștii noștri măsurile fiscale sunt, să zicem, suficiente. Am văzut o scădere semnificativă a deficitului bugetar anul trecut, cu măsuri luate la jumătatea anului. Măsurile care încep să-și facă efectul de la începutul anului vor avea un efect mai puternic asupra deficitului bugetar în acest an deci ne așteptăm ca într-adevăr deficitul să evolueze în direcția în care ne aşteptăm cu toții, să fie o scădere semnificativă și să nu mai fie nevoie de taxe suplimentare. Nu se întrevede necesarul acesta, cel puțin din perspectiva noastră, dar îngrijorările sunt ca aceste măsuri se continue să existe, să existe stabilitatea şi consenul politic”, spune Suciu.

Acesta spune că la finalul anului inflația va ajunge, probabil, la 4%, iar dobânda cheie va fi redusă. „Semnalul ar fi spre o reducere de 0,25%, probabil va fi ceva mai mare”.

Despre eventuale concedieri din sectorul bugetar, BNR este de părere că „există spaţiu pentru concedieri în sectorul public”.

„Nu ştiu dacă are consensul politic guvernul pentru a lua asemenea decizii extrem de radicale. Plus că e greu să decizi cu ce să începi. Evident că există spaţiu pentru concedieri în sectorul public. Fără consens politic acest spaţiu degeabă există pentru că se umple de un zgomot poltic care poate afecta mai mult stabilitatea guvernului care e esenţială în acest moment”, spune purtătorul de cuvânt al BNR.

„Cel mai mare risc economic este unul politic. Stabilitatea guvernamentală, indiferent de formulă sau de persoane, este principalul risc. O instabilitate ar putea face ca aceste măsuri care duc la reducerea deficitului bugetar să nu mai fie în vigoare, să fie schimbate sau să nu fie implementate la nivelul la care trebuie. Şi în consecinţă, tot ce s-a câştigat în jumătate de an să se piardă. Şi mai avem ani în care trebuie să lucrăm în această direcţie”, mai precizează Dan Suciu.

În legătură cu recesiunea, acesta precizează că deși există riscul unei recesiuni tehnice, „recesiunea propriu-zisă, aceasta nu va fi”.

„Dintr-o perspectivă tehnică da, probabil. Dar trebuie să înţelegem diferenţa între recesiune tehnică, aici vorbim despre un indicator statistic, şi recesiunea propriu-zisă, aceasta nu va fi. Dacă ne uităm la creşterea economică pe 2025 ea este pozitivă, avem creştere economică. Probabil undeva la 1%, dar e pe plus. Şi există premize pozitive pe 2026 legate de creştere economică, chiar dacă e posibil ca 2 trimistre, între ele, să aibă diferenţă negativă şi atunci să se creeze recesiune tehnică”, a declarat Suciu, pentru Antena 3 CNN.

Austeritatea se simte și la Banca Națională a României, spune purtătorul de cuvânt al instituției.

„BNR nu este o instituţie bugetară, deşi e publică. Avem venituri proprii. Dar fiind o instituţie a statului român, încercăm să fim solidari. Nu am mai mers pe o politică de bonusuri sau creşteri salariale la persoanele cu venituri mari anul trecut. Am redus angajările şi noi”, a mai declarat Dan Suciu.