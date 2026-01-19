Prostituatele din România au datorii de zeci de milioane de lei la stat. Pot scăpa de amenzi dacă muncesc la mănăstiri și cimitire

Prostituatele din România au datorii de zeci de milioane de lei la stat. Foto: Getty Images

Prostituatele din România au datorii de zeci de milioane de lei către autorităţile locale, iar şansele să fie recuperat vreun ban sunt infime. Multe dintre persoanele care practică această meserie nu au venituri declarate, bunuri executabile sau domiciliu stabil, ceea ce face aproape imposibilă executarea silită. Legea permite teoretic transformarea acestor amenzi în muncă în folosul comunității, însă, în practică, mecanismul este greu de aplicat, iar persoanele vizate refuză adesea această sancțiune, știind că efectele juridice nu există pentru ele.

Practicarea prostituției nu mai este infracțiune în România din 1 februarie 2014, fiind tratată doar ca contravenție. Sancțiunile se aplică în temeiul legii care reglementează faptele ce tulbură ordinea publică. Amenzile sunt date de poliţia naţională, de jandarmi sau de poliţia locală şi reprezintă venit la bugetul local. Însă, în aproape toate cazurile, acesta apar drept creanțe bugetare ani la rând. În Drobeta Turnu Severin, de exemplu, primăria are de recuperat peste 6,5 milioane de lei. O singură prostituată este datoare cu un milion de lei. Iar cea mai veche amendă e din 1992.

Marilena Mateescu, director Direcția Taxe și Impozite Locale: La nivelul Direcției de Impozite și Taxe sunt înregistrate un număr de 30 de persoane cu suma de 6.000.770 lei, ceea ce reprezintă o un procent de 10% din nivelul amenzilor contravenționale înregistrate în evidențele fiscale. Nu există o finalitate în această procedură de recuperare a amenzilor de natura acestui fenomen.

Amenzile pentru prostituţie sunt contravenţionale şi nu atrag răspundere penală. Autoritățile locale din Oradea au întreprins demersuri pentru a transforma amenzile în muncă în folosul comunității, însă foarte puţine persoane au ales această prevedere legală pentru a scăpa de sancțiuni.

Octavian Haragoș, purtător de cuvânt primăria Oradea: În practică, din păcate, persoanele care ajung să și presteze pentru comunitate sunt foarte puține. Principalele locuri unde este repartizată munca în folosul comunității, în aceste cazuri, sunt Mănăstirea Sfintei Cruci și Cimitirul Municipal.

Când vorbim despre munca în folosul comunității, cifrele sunt foarte mici. În ultimii 5 ani au fost înregistrate doar 15 dosare la Oradea. Majoritatea persoanelor sancționate sunt declarate insolvabile, iar asta înseamnă că amenziile nu se încasează, iar munca în folosul comunității rămâne de cele mai multe ori nefectuată.

Pe de altă parte, aplicarea măsurilor de executare silită nu este posibilă pentru că acestea nu dețin bunuri pe numele lor. În Arad, 30 de prostituate au datorii de aproape 3 milioane de lei. Cea mai mare sumă de plată este de 240.000 de lei.

Ralu Cotrău, purtător de cuvânt Primăria Arad: De regulă, recuperarea acestor sume este extrem de anevoioasă, pentru că procedura este destul de complicată și se apelează la instanțele judecătorești, care impun de cele mai multe ori recuperarea acestor sume prin muncă în folosul comunității.

Statul a "externalizat" de facto problema, tolerând un sistem de amenzi neîncasabile, fără să își asume un model clar de politică privind prostituția. Amenzile care nu se încasează nu au nici efect preventiv, nici recuperator: ele doar umflă artificial creanțele bugetelor locale.