Avalanșă de vești rele de la FMI: PIB-ul a fost revizuit în scădere, inflația rămâne ridicată timp de 12 luni iar șomajul crește

2 minute de citit Publicat la 18:31 14 Oct 2025 Modificat la 18:32 14 Oct 2025

Estimările făcute de FMI cu privire la evoluția economiei românești sunt pesimiste. Sursă: Getty Images

Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în scădere estimările privind creșterea economiei românești în acest an, de la 1,6% până la 1%, notează Agerpres.

Prognoza anterioară de creștere fusese făcută în luna aprilie, anul curent. În octombrie 2024, FMI avansa o creștere de 3,3% a PIB-ului României în anul 2025.

În cel mai recent raport World Economic Outlook (WEO), publicat marți, instituția financiară internațională corectează, de asemenea, de la 2,8% la 1,4% estimarea de creștere economică a României în 2026.

FMI, anticipări pesimiste în ceea ce privește inflația și deficitul de cont curent

Instituția financiară internațională rămâne pesimistă și când vine vorba de progresele României în diminuarea deficitului de cont curent.

Potrivit celor mai noi estimări, acesta va ajunge să reprezinte până la 8% din PIB în acest an și până la 6,6% anul viitor.

FMI a revizuit în mod semnificativ și prognozele privind evoluția prețurilor de consum în România, care ar urma să înregistreze o medie anuală de 7,3% în 2025 și una de 6,7% în 2026.

Comparativ, în luna aprilie, Fondul miza în cazul României pe o inflație medie anuală de 4,6% în 2025, respectiv 3,1% în 2026.

FMI avertizează că șomajul va crește în România

În privința ratei șomajului în România, FMI anticipează că acest indicator va crește până la 5,9% în 2025, de la 5,4% în 2024.

Va urma o corecție ușoară, la 5,8% în 2026.

În aprilie, FMI miza pe o stabilizare a ratei a șomajului la 5,4% în 2025 și o scădere până la 5,2% în 2026.

Banca Mondială, mai pesimistă decât FMI în cazul României

Noile previziuni sunt identice cu cele incluse în raportul prezentat în luna septembrie, la finalul vizitei la București a misiunii Fondului.

"FMI se așteaptă ca economia să crească gradual, la un nivel moderat, pe fondul consolidării fiscale.

PIB-ul României ar urma să înregistreze o expansiune de 1% în 2025 și de 1,4% în 2026, accelerarea investițiilor finanțate prin programul 'NextGenerationEU', compensând parțial moderarea consumului privat, provocat de inflația temporar ridicată și efectele consolidării fiscale.

Inflația ar urma să rămână la un nivel ridicat în următoarele 12 luni, înainte de a scădea sub marja de toleranță a BNR, până la finalul lui 2026", se menționa în raportul prezentat la finalul vizitei misiunii în România.

FMI este mai optimist decât Banca Mondială când vine vorba de evoluția economiei românești.

Cele mai recente analize economice pentru Europa și Asia Centrală publicate săptămâna trecută de această din urmă instituție spun că economia românească va înregistra un avans de doar 0,4% în acest an și unul de 1,3% anul viitor.