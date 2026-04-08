Vine criza alimentară în România? Avertismentul experţilor: E nevoie de acţiuni urgente ale Guvernului, pentru sprijinirea Agriculturii

Feliciu Paraschiv, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR), a afirmat, miercuri, la Antena 3 CNN, că "ar fi foarte important să găsim metode prin care să creştem vânzarea produsului românesc la raft" şi că, "în Agricultură, pentru noi, ţelul important ar fi că producem mai mult, ca să importăm mai puţin". De asemenea, acesta a spus că "se speculează că vom intra într-o criză alimentară, lucru care nu se va întâmpla, deoarece am observat că am intrat într-o zonă de platou".

Feliciu Paraschiv a analizat şi el datele transmise de INS, care reflectă că a scăzut consumul în ţara noastră.

"Produsele non-alimentare au scăzut, ca vânzare, undeva la 7%. Avem o scădere destul de mare şi la carburanţi, de 9,8%, ceea ce ne ne spune că avem o temperare masivă a consumului. Adică, practic, oamenii consumă mai puţin.

În Agricultură, pentru noi, ţelul important ar fi că producem mai mult, ca să importăm mai puţin. Avem nevoi de acţiuni ale Guvernului foarte urgente, pentru sprijinirea Agriculturii.

Pentru că se speculează că vom intra într-o criză alimentară, lucru care nu se va întâmpla, deoarece am observat că am intrat într-o zonă de platou. Nu pot scădea mai mult decât atât vânzările, pentru că se duce de râpă economia. Practic, am ajuns la un minim, greu suportabil de populaţie, dar suntem la un minim.

Ne aşteptăm ca zona de platou să rămână la acest nivel şi, odată cu primăvara, să avem o uşoară creştere.

Ar fi foarte important să găsim metode prin care să creştem vânzarea produsului românesc la raft. Noi cumpărăm foarte mult, importăm foarte mult. Dar clientul nu poate face diferenţa la raft între un produs românesc şi unul importat, pentru că pe ambele scrie "Made in UE", a afirmat Feliciu Paraschiv.

INS: Românii reduc drastic din cheltuieli

Prăbușirea consumului este nota de plată a valului de scumpiri și majorări de taxe. Astăzi, INS a publicat cifrele care arată cât de mult a încetinit principalul motor al economiei românești. Față de februarie 2025, consumul, per total, a scăzut cu 6,2% în în februarie 2026.

Cifrele arată că în ianuarie vânzările din magazine au scăzut cu aproape 4% față de decembrie, iar comparativ cu acum un an scăderea este de 6,5%.

Cele mai mari scăderi de consum sunt la:

produse nealimentare (-9,4%);

comerţul cu amănuntul al carburanţilor (-4,3%);

vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-0,8%);