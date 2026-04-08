Consumul s-a prăbușit. Românii reduc drastic din cheltuieli și alocă cei mai puțini bani Educației, doar 26 de lei pe lună

Cel mai important motor al creșterii economice în România, consumul, s-a prăbușit, după valurile de scumpiri și majorări de taxe. Românii cumpără tot mai puțin, datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că vânzările din magazine au scăzut semnificativ, inclusiv la produsele de bază. De asemenea, șoferii alimentează mai puțin. Oamenii economisesc de unde pot, inclusiv de la mâncare. Cei mai puțini bani îi alocă însă pentru Educație, cheltuind maxim 26 de lei pe lună în acest scop.

Prăbușirea consumului este nota de plată a valului de scumpiri și majorări de taxe. Astăzi, INS a publicat cifrele care arată cât de mult a încetinit principalul motor al economiei românești. Față de februarie 2025, consumul, per total, a scăzut cu 6,2% în în februarie 2026.

Cifrele arată că în ianuarie vânzările din magazine au scăzut cu aproape 4% față de decembrie, iar comparativ cu acum un an scăderea este de 6,5%.

Cele mai mari scăderi de consum sunt la:

produse nealimentare (-9,4%);

comerţul cu amănuntul al carburanţilor (-4,3%);

vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-0,8%);

De altfel, comercianții spun că au înregistrat cele mai slabe vânzări de la pandemie încoace. Pe lângă scumpirile din energie, majorarea TVA și a altor taxe, și inflația, care este aproape de 10% și e cea mai mare din Uniunea Europeană, afectează puterea de cumpărare a românilor.

Cifrele care arată că s-a prăbușit consumul



ianuarie 2024: +4,1%

februarie 2024: +1,1%

martie 2024: +4,9%

aprilie 2024: +0,4%

mai 2024: +2,5%

iunie 2024: +2,8%

iulie 2024: +5,3%

august 2024: -4%

septembrie 2024: - 2%

octombrie 2024: - 4,6%

noiembrie 2024: -4,8%

decembrie 2024: -1,6%

ianuarie 2026: -6,5%

februarie 2026: - 6,2%



Bugetul este limitat, iar cheltuielile sunt mai mari. Datele oficiale arată că mâncarea este pe primul loc în topul cheltuielilor. O familie cheltuiește 32% din veniturile sale pentru mâncare. Aproape 16% din bani sunt alocați facturilor la întreținere, apă, electricitate, gaze și combustibili. Iar pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, oamenii alocă aproape 8% din buget.

Având în vedere preţurile mari, oamenii își reduc listele de cumpărături, iar pentru mult nu mai sunt bani. Pentru educație, de exemplu, banii nu mai ajung. Datele INS arată că într-o gospodărie se alocă 26 de lei în acest scop, lunar.

Astfe, românii se pregătesc pentru cele mai scumpe sărbători pascale din ultimii ani. Datele oficiale de la INS confirmă o explozie a prețurilor la aproape toate produsele. Kilogramul de carne de miel, de exemplu, ajunge și la 60 lei, iar pentru ouă și cozonac plătim cu 15% mai mult decât anul trecut.